مؤلم وبالصورة..الحرس المدني الإسباني يتسبب في وفاة مغربية بمعبر باب سبتة ﻿

لقيت مغربية مصرعها اليوم الخميس، بعد أن دهستها دورية من الدراجين التابعين للحرس المدني الاسباني في وشهد وصفه العديد من الحقوقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالعنصري والمؤلم.

"شوف تيفي"

لقيت مغربية مصرعها اليوم الخميس، بعد أن دهستها دورية من الدراجين التابعين للحرس المدني الاسباني في وشهد وصفه العديد من الحقوقيين على مواقع التواصل الاجتماعي بالعنصري والمؤلم.

وأوضح الحقوقيون أن الأمر يتعلق بالمغربية المسماة "الزهرة.م" البالغة من العمر قيد حياتها 56 سنة، والتي تعرضت للدهس من طرف دراجات الدفاع المدني الإسباني خلال تواجدها بمعبر تارخال بباب سبتة المحتلة.

وأشار الحقوقيون المتفاعلون مع الحادث إلى أن المغربية الهالكة، فارقت الحياة بالمستشفى العسكري بسبتة نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضت لها بمناطق مختلفة من جسدها.



