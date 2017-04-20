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صـــادم.. بعد خروجه من السجن..3 فنانين مشهورين اتصلوا بسعد لمجرد ورفض إجابتهم من بينهم فنان جزائري مشهور

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 19:44 صـــادم.. بعد خروجه من السجن..3 فنانين مشهورين اتصلوا بسعد لمجرد ورفض إجابتهم من بينهم فنان جزائري مشهور | ثقافة و فنون
صـــادم.. بعد خروجه من السجن..3 فنانين مشهورين اتصلوا بسعد لمجرد ورفض إجابتهم من بينهم فنان جزائري مشهور
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة وقريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد أن الأخير رفض أن يجيب على مكالمات بعض من زملائه في الميدان الفني مباشرة بعد مغادرته سجن فلوري مستفيدا من السراح المؤقت.



شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة وقريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد أن الأخير رفض أن يجيب على مكالمات بعض من زملائه في الميدان الفني مباشرة بعد مغادرته سجن فلوري مستفيدا من السراح المؤقت.

و حسب مصادرنا المقربة من المجرد فإن الفنانين عبد الحفيظ الدوزي وعبد الفتاح لجريني اتصلا كباقي الفنانين بسعد في هاتف والده بسبب حجز هاتفه النقال لدى الشرطة الفرنسية و لم يرد على اتصالهما بل و قد رفض التواصل معهما حسب مصادر مقربة من سعد لمجرد .

و زادت مصادرنا، إن الفنان الجزائري الشاب خالد اتصل هو الآخر بسعد لمجرد و لم يجبه خصوصا و أن الأخير كان قد صرح بعد اعتقال سعد لمجرد بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية ، أن الفنان يجب أن يكون صارما و منتبها لتصرفاته قائلا:" إيلا كان دارها بصح راه جابها فروحو.." و هو ما يفسر سحب ملك الراي لتدوينة نشرها عبر الانستغرام بعدما عبر فيها عن فرحته بمعانقة سعد لمجرد للحرية.

للإشارة فقد تعرض الثلاثي المشهور للسخرية من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة بعد خروج سعد لمجرد من سجن فلوري بسبب مواقفهم و تصريحاتهم اتجاه قضية "لمعلم".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سعد لمجرد الدوزي الجريني الشاب خالد

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