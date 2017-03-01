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رسمـــيا:بعد اعتقاله..ولد لفشوش طاح و طَيح معاه خمسة ديال الأشخاص فيهم خــوه و رجال الأمن و صاحبو

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 19:34 رسمـــيا:بعد اعتقاله..ولد لفشوش طاح و طَيح معاه خمسة ديال الأشخاص فيهم خــوه و رجال الأمن و صاحبو | مجتمع
رسمـــيا:بعد اعتقاله..ولد لفشوش طاح و طَيح معاه خمسة ديال الأشخاص فيهم خــوه و رجال الأمن و صاحبو
كما سبق و أشارت لذلك ''وف تيفي'' في خبر حصري قبل قليل من يومه الخميس،احتفظت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بخمسة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث القضائي المنجز تحت

شوف تيفي:

 

كما سبق و أشارت لذلك "وف تيفي" في خبر حصري قبل قليل من يومه الخميس،احتفظت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بخمسة أشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية حادثة السير بجروح وخسائر مادية التي تسبب فيها الاثنين الماضي بالرباط سائق سيارة "الفيراري" و الذي أصبح يعرف إعلاميا بـ"ولد لفشوش".

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ اليوم الخميس، أن الأمر يتعلق الأمر بكل من سائق السيارة المتسبب في الحادثة، وشقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف البلاغ، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في محاولتهم تغيير معالم الحادثة، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة من أجل تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد وإتلاف دليل مادي من ضمن المحجوزات المرتبطة بالبحث.

وسيتم تقديم جميع الأشخاص المودعين رهن تدبير الحراسة النظرية أمام العدالة، فور الانتهاء من إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

 

 

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شوف تيفي المغرب اعتقال النيابة العامة ولد لفشوش

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