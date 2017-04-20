عاجل وبالصور..مسافر مغربي حيح وتحرش بزوجة رجل أعمال مغربي معروف وسط الطائرة..وها شنو وقع ليه ﻿

قامت الشرطة القضائية قبل قليل من يومه الخميس بإيقاف مسافر مغربي من داخل طائرة قادمة من دبي إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء.

''شوف تيفي''

قامت الشرطة القضائية قبل قليل من يومه الخميس بإيقاف مسافر مغربي من داخل طائرة قادمة من دبي إلى مطار محمد الخامس بالبيضاء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المعني بالأمر كان في حالة غير طبيعية وسط الطائرة، حيث قام بالعربدة وبالتحرش بزوجة رجل أعمال مغربي معروف، وهو ما جعل السيدة المغربية وفور وصول الطائرة لمدينة الدار البيضاء، أن تربط الاتصال بزوجها الذي قام بدوره بإبلاغ المصالح الأمنية.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية، حجزت جواز سفر المشتكى به ، وفتحت تحقيقا معه قبل وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.