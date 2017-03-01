بالأرقام...لغة سعد الدين العثماني ''الكلاسيكية '' تنفر المغاربة من متابعة البرنامج الحكومي ﻿

إنخفضت نسبة متابعة المغاربة للبرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الخميس أمام البرلمانيين بشكل كبير مقارنة مع سلفه عبد الإله بن كيران.



شوف تيفي



إنخفضت نسبة متابعة المغاربة للبرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الخميس أمام البرلمانيين بشكل كبير مقارنة مع سلفه عبد الإله بن كيران.



وكشفت الإحصائيات المثبتة سواء على ''اليوتيوب'' أو مواقع التواصل الإجتماعي، أن المتتبعين للبرنامج الحكومي الذي ألقاه سعد الدين العثماني، لم يتجاوز ثلاثون في المائة من متتبعي العرض الحكومي في عرض عبد الإله بن كيران سنة 2012.



وحسب المتتبعين للشأن السياسي، فالخطاب الذي اعتمده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لإلقاء برنامجه الحكومي، لن ينفر فقط المواطنين من متابعة جلسات البرلمان والشأن الحكومي والسياسي بشكل عام، بل حتى المهتمين والفاعلين السياسيين على حد سواء.



ووفق ذات المصدر، فسعد الدين العثماني إستعان بلغة ''كلاسيكية '' طغت عليها عبارات ''الأماني'' التي قد تتحقق، أو وظفها فقط رئيس الحكومة للمصادقة على برنامجه الحكومي وتنصيبه بشكل قانوني، بدون إعتبار لأغلبية المواطنين المغاربة الذين ينتظرون إخبارهم وإقناعهم بما ستنجزه الحكومة الحالية طيلة خمس سنوات المقبلة.



وأستنادا لذات المصدر، فالمشكلة الكبيرة ليست في إنخفاض نسبة المشاهدة في أول خطاب لرئيس الحكومة العثماني، بل أنه بات من اليقين أن الخطابات اللاحقة لن تجد لها ترحيبا وقبولا ومتابعة في الخطابات اللاحقة، وهذا هو المشكل العويص، حيث ستغيب الفرجة السياسية التي ألفها المغاربة مع بنكيران .





