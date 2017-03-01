عاجل وحصري.. هذا هو الشخص اللي خرج على ولد لفشوش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس من مصدر مطلع ، أن صديق ''ولد الفشوش'' الذي كان رفقته بسيارة ''الفيراري'' ساعة الحادثة بالرباط هو من قام بتصوير أحداث الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلا وسط

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الخميس من مصدر مطلع ، أن صديق ''ولد الفشوش'' الذي كان رفقته بسيارة ''الفيراري'' ساعة الحادثة بالرباط هو من قام بتصوير أحداث الفيديو الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلا وسط الرأي العام المغربي.

وأوضح مصدر ''شوف تيفي'' في كشفه عن تفاصيل ما بات يعرف إعلاميا بـ ''ولد الفشوش'' أن السؤال المطروح بخصوص الفيديو المثير للجدل : ''هل مرافق ولد الفشوش هو من قام بتسريب الفيديو بعد تصويره؟ أم أن هناك جهات أخرى حصلت عليه وقامت بنشره بمواقع التواصل الاجتماعي؟''.

وأشار ذات المصدر أن مرافق ولد الفشوش، كان خلال الحادثة في حالة غير طبيعية، وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل التحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة.

تجدر الإشارة أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، احتفظت بخمسة أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك لضرورة البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية حادثة السير بجروح وخسائر مادية التي تسبب فيها سائق سيارة ''الفيراري''، الاثنين الماضي بالرباط، وقد أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ اليوم الخميس، أن الأمر يتعلق بكل من سائق السيارة المتسبب في الحادثة، وشقيقه ومرافقهما، بالإضافة إلى ضابط الأمن الذي كان مكلفا بتدبير الأعمال النظامية بمحيط مكان الحادث، وكذا مفتش الشرطة الذي باشر إجراءات المعاينة