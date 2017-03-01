عاجل:بعد اعتقال ولد لفشوش رسميا.. تطورات خطيرة و غير متوقعة.. القضية فيها تزوير و طاحو معاه 2 ديال البوليس و خوه و صاحبو ﻿

شوف تيفي:م غ
علمت "شوف تيفي" من مصدر أمني،أ ن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط ،احتفظت بخمسة أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية، في قضية حادثة ولد لفشوش.
ويتعلق الأمر، حسب مصادرنا، بموظفين للشرطة والسائق المتسبب في الحادثة "ولد لفشوش" وشقيقه ومرافقهما.
ويشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في تغيير معالم الحادثة، عبر الإدلاء ببيانات مغلوطة بغرض تضمينها في محضر قانوني، فضلا عن تبديد دليل مادي يتعلق بمجريات البحث.
وسيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام العدالة فور انصرام آجال الحراسة النظرية، وانتهاء إجراءات البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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