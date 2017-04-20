 قصة أغرب من الخيال ..مغربية تتهم ''عصابة مخدرات'' بتحويل حياتها إلى جحيم ببلجيكا والوزارة المكلفة بمغاربة الخارج والقنصلية '' أوت'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالصور..مسافر مغربي حيح وتحرش بزوجة رجل أعمال مغربي معروف وسط الطائرة..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..مسافر مغربي حيح وتحرش بزوجة رجل أعمال مغربي معروف وسط الطائرة..وها شنو وقع ليه

بالأرقام...لغة سعد الدين العثماني الكلاسيكية تنفر المغاربة من متابعة البرنامج الحكومي | بوليتيك

بالأرقام...لغة سعد الدين العثماني ''الكلاسيكية '' تنفر المغاربة من متابعة البرنامج الحكومي

عاجل وحصري.. هذا هو الشخص اللي خرج على ولد لفشوش | مجتمع

عاجل وحصري.. هذا هو الشخص اللي خرج على ولد لفشوش

عاجل:بعد اعتقال ولد لفشوش رسميا.. تطورات خطيرة و غير متوقعة.. القضية فيها تزوير و طاحو معاه 2 ديال البوليس و خوه و صاحبو | مجتمع

عاجل:بعد اعتقال ولد لفشوش رسميا.. تطورات خطيرة و غير متوقعة.. القضية فيها تزوير و طاحو معاه 2 ديال

قصة أغرب من الخيال ..مغربية تتهم عصابة مخدرات بتحويل حياتها إلى جحيم ببلجيكا والوزارة المكلفة بمغاربة الخارج والقنصلية أوت | مجتمع

قصة أغرب من الخيال ..مغربية تتهم ''عصابة مخدرات'' بتحويل حياتها إلى جحيم ببلجيكا والوزارة المكلفة

خطير: بسبب تعنت البوليساريو ...توقف حركة عبور الشاحنات بين المغرب وموريتانيا عبر الكركرات | بوليتيك

خطير: بسبب تعنت البوليساريو ...توقف حركة عبور الشاحنات بين المغرب وموريتانيا عبر الكركرات

عاجل:..اللاعب الدولي أيت العريف يصل المغرب و يختار الإعتقال بعد تسليم نفسه إلى البوليس في هذا التاريخ بسبب مرض والدته | مجتمع

عاجل:..اللاعب الدولي أيت العريف يصل المغرب و يختار الإعتقال بعد تسليم نفسه إلى البوليس في هذا

هذا هو الشاب الذي صدمه ولد الفشوش بسيارة بورش بالرباط وتسبب في وفاته+صورة حصرية | مجتمع

هذا هو الشاب الذي صدمه ولد الفشوش بسيارة بورش بالرباط وتسبب في وفاته+صورة حصرية

خوفا من الإشعاع النووي واللاجئين...روسيا تعزز قواتها مع كوريا الشمالية | دولي

خوفا من الإشعاع النووي واللاجئين...روسيا تعزز قواتها مع كوريا الشمالية

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

قصة أغرب من الخيال ..مغربية تتهم ''عصابة مخدرات'' بتحويل حياتها إلى جحيم ببلجيكا والوزارة المكلفة بمغاربة الخارج والقنصلية '' أوت''

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 18:41 قصة أغرب من الخيال ..مغربية تتهم عصابة مخدرات بتحويل حياتها إلى جحيم ببلجيكا والوزارة المكلفة بمغاربة الخارج والقنصلية أوت | مجتمع
قصة أغرب من الخيال ..مغربية تتهم ''عصابة مخدرات'' بتحويل حياتها إلى جحيم ببلجيكا والوزارة المكلفة بمغاربة الخارج والقنصلية '' أوت''
حكاية مذهلة أقرب للخيال منها إلى الواقع، تلك التي قالت سيدة مغربية تدعى الرافعي عائشة، إنها عاشت أحداثها بالديار البلجيكية، حكاية تُشبه وقائعها مشاهد فيلم سينمائي، تحضر فيها الجريمة والعصابات

شوف تيفي


حكاية مذهلة أقرب للخيال منها إلى الواقع، تلك التي قالت سيدة مغربية تدعى الرافعي عائشة، إنها عاشت أحداثها بالديار البلجيكية، حكاية تُشبه وقائعها مشاهد فيلم سينمائي، تحضر فيها الجريمة والعصابات والشعوذة والتهديد بالقتل والانتقام الرشوة.

بدأت القصة المثيرة، كما تسردها بطلتها عائشة الرافعي، من مواليد 1972، لـ ''شوف تيفي''، حين قررت الزواج، سنة 2000، بمغربي مقيم ببلجيكا، الذي قرر بعد مدة قصيرة اصطحابها معه، لكن لم يمر على زواجها سوى بعضا من الوقت حتى انفصلا؛ وفي سنة 2007 قررت مُجددا الارتباط بتركي مقيم بطريقة غير شرعية بالديار البلجيكية عاشت معه لمدة خمس سنوات، وأنجبت معه ثلاثة أطفال؛ لكن بمجرد أن أحست أنه يريد فقط '' حاجة راسو''، وأن زواجه بها كان بهدف تسوية وضعيته القانونية بالبلد، انفصلت عنه بدوره، لتبدأ أطوار من الإثارة في قصتها الغريبة.

'' اشتغلت بعد ذلك كخادمة نظافة، داخل إحدى المدارس بمنطقة ''أنفيريس''، وذلك بغية إعالة أبنائي''، تسترسل عائشة، وبدأ وضعها يتحسن شيئا فشيئا، فأقدمت على كراء منزل، إلا أن حياتها ستنقلب رأسا على عقب مُجددا، وهذه المرة مع جارها المهاجر المغربي، الذي تدعي أنه ينتمي لعصابة تتاجر في المخدرات، الذي تجرد من كل '' المبادئ الإنسانية والأخلاقية'' حسب قولها حين فطنت أنه ''تاجرا للمخدرات''، متهمة إياه بأنه يسعى بكل الوسائل نحو تحطيم حياتها ووصل به الأمر نحو الاستعانة بأعمال الشعوذة والسحر، كما أنه اعتدى عليها وأرسل لها شخصين ''من عصابته'' لملاحقتها وهي تتبضع بأحد الأسواق المحلية، اللذان تربصا بها إلى أن خرجت، وحاولا قتلها باستعمال سيارة، وحين طرقت باب الشرطة، بدأت مشاكلها مع '' الجار وعصابته''، تزداد يوما بعد يوم؛ ما دفعها إلى تغيير مسكنها بمنزل آخر، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا، لأن من تتهمهم عرفوا مُجددا مكان سكناها الجديد، ووصل بهم الأمر إلى اقتحام منزلها ذات يوم، وقاموا بسرقة بعض أغراضها المهمة منها محاضر الشرطة، كما أنهم مارسوا عليها إرهابا نفسيا رهيبا ويقدمون '' على طرق جرس المنزل في ساعات متأخرة من الليل''.

ولم تنته فصول حكايتها عند هذا الحد، بل دخل طرف آخر في مشهد هذا '' الفيلم '' المثير، كما ترويه بطلته، حين اكتشفت أن جارة لها من لتوانيا، حاولت قتل ابنها الأكبر عبر خنقه بوسادة، بعد أن تعاطفت معها واستقدمتها لاقتسام السكن معها، مدعية أنها بدورها من عناصر المافيا السابقة.

ووفقا لوثائق حصلت عليها ''شوف تيفي''، فإن عائشة الرافعي، طرقت عدة أبواب لكن دون جدوى، حيث وجهت شكايات ومراسلات للعديد من المؤسسات الرسمية المغربية خارج المملكة وداخلها، منها شكاية موجهة إلى الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يوم 19 شتنبر الماضي، والتي أرشدتها بوضع شكاية لدى ابتدائية وجدة التي تتحدر منها، كما تقدمت أيضا بشكاية لدى القنصلية العامة للمملكة المغربية في ''اونفيريس''، إضافة إلى شكاية لدى ابتدائية وجدة، ضد (ب)، تفيد أن الأخير تاجر مخدرات، كانت تقيم بجواره، وكان يعتدي عليها ويقوم بتحريض الغير من أجل '' إلحاق الضرر بها حيثما حلت وارتحلت..''.

والتمست في شكاياتها المتعددة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم وفتح '' تحقيق في الموضوع من أجل حمايتها'' مما تزعم أنها '' عصابة''.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب بلجيكا شكاية القنصلية العامة للمملكة المغربية العصابة ابتدائية وجدة اونفيريس وزارة شؤون الهجرة القنصلية المغربية ببلجيكا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وحصري.. هذا هو الشخص اللي خرج على ولد لفشوش | مجتمع

عاجل وحصري.. هذا هو الشخص اللي خرج على ولد لفشوش

عاجل:بعد اعتقال ولد لفشوش رسميا.. تطورات خطيرة و غير متوقعة.. القضية فيها تزوير و طاحو معاه 2 ديال البوليس و خوه و صاحبو | مجتمع

عاجل:بعد اعتقال ولد لفشوش رسميا.. تطورات خطيرة و غير متوقعة.. القضية فيها تزوير و طاحو معاه 2 ديال البوليس و خوه و صاحبو

عاجل:..اللاعب الدولي أيت العريف يصل المغرب و يختار الإعتقال بعد تسليم نفسه إلى البوليس في هذا التاريخ بسبب مرض والدته | مجتمع

عاجل:..اللاعب الدولي أيت العريف يصل المغرب و يختار الإعتقال بعد تسليم نفسه إلى البوليس في هذا التاريخ بسبب مرض والدته

هذا هو الشاب الذي صدمه ولد الفشوش بسيارة بورش بالرباط وتسبب في وفاته+صورة حصرية | مجتمع

هذا هو الشاب الذي صدمه ولد الفشوش بسيارة بورش بالرباط وتسبب في وفاته+صورة حصرية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | في نشرة خاصة اليوم الخميس.. هذا ما أعلنته مديرية الأرصاد الجوية | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

فيديو | في نشرة خاصة اليوم الخميس.. هذا ما أعلنته مديرية الأرصاد الجوية

فيديو | خولة بنعمران تبدع في أغنية مرني لحسين الجسمي | قنوات أخرى

فيديو | خولة بنعمران تبدع في أغنية ''مرني'' لحسين الجسمي

جولة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في اليوم الثالث..الزوار فرحانين | مال و أعمال

جولة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في اليوم الثالث..الزوار فرحانين

و تستمر معاناة الطاكسيات..وقفة احتجاجية جديدة أمام مقرUber بالبيضاء | خارج البلاطو

و تستمر معاناة ''الطاكسيات''..وقفة احتجاجية جديدة أمام مقرUber بالبيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالصور..مسافر مغربي حيح وتحرش بزوجة رجل أعمال مغربي معروف وسط الطائرة..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

عاجل وبالصور..مسافر مغربي حيح وتحرش بزوجة رجل أعمال مغربي معروف وسط الطائرة..وها شنو وقع ليه

بالأرقام...لغة سعد الدين العثماني الكلاسيكية تنفر المغاربة من متابعة البرنامج الحكومي | بوليتيك

بالأرقام...لغة سعد الدين العثماني ''الكلاسيكية '' تنفر المغاربة من متابعة البرنامج الحكومي

عاجل وحصري.. هذا هو الشخص اللي خرج على ولد لفشوش | مجتمع

عاجل وحصري.. هذا هو الشخص اللي خرج على ولد لفشوش

عاجل:بعد اعتقال ولد لفشوش رسميا.. تطورات خطيرة و غير متوقعة.. القضية فيها تزوير و طاحو معاه 2 ديال البوليس و خوه و صاحبو | مجتمع

عاجل:بعد اعتقال ولد لفشوش رسميا.. تطورات خطيرة و غير متوقعة.. القضية فيها تزوير و طاحو معاه 2 ديال

﻿ ﻿
اليوم 14:13 GMT

عاجل: و رسميا ..هذه حقيقة الزيادة في ثمن البوطا و السكر و الدقيق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.