قصة أغرب من الخيال ..مغربية تتهم ''عصابة مخدرات'' بتحويل حياتها إلى جحيم ببلجيكا والوزارة المكلفة بمغاربة الخارج والقنصلية '' أوت'' ﻿

حكاية مذهلة أقرب للخيال منها إلى الواقع، تلك التي قالت سيدة مغربية تدعى الرافعي عائشة، إنها عاشت أحداثها بالديار البلجيكية، حكاية تُشبه وقائعها مشاهد فيلم سينمائي، تحضر فيها الجريمة والعصابات

شوف تيفي



حكاية مذهلة أقرب للخيال منها إلى الواقع، تلك التي قالت سيدة مغربية تدعى الرافعي عائشة، إنها عاشت أحداثها بالديار البلجيكية، حكاية تُشبه وقائعها مشاهد فيلم سينمائي، تحضر فيها الجريمة والعصابات والشعوذة والتهديد بالقتل والانتقام الرشوة.

بدأت القصة المثيرة، كما تسردها بطلتها عائشة الرافعي، من مواليد 1972، لـ ''شوف تيفي''، حين قررت الزواج، سنة 2000، بمغربي مقيم ببلجيكا، الذي قرر بعد مدة قصيرة اصطحابها معه، لكن لم يمر على زواجها سوى بعضا من الوقت حتى انفصلا؛ وفي سنة 2007 قررت مُجددا الارتباط بتركي مقيم بطريقة غير شرعية بالديار البلجيكية عاشت معه لمدة خمس سنوات، وأنجبت معه ثلاثة أطفال؛ لكن بمجرد أن أحست أنه يريد فقط '' حاجة راسو''، وأن زواجه بها كان بهدف تسوية وضعيته القانونية بالبلد، انفصلت عنه بدوره، لتبدأ أطوار من الإثارة في قصتها الغريبة.

'' اشتغلت بعد ذلك كخادمة نظافة، داخل إحدى المدارس بمنطقة ''أنفيريس''، وذلك بغية إعالة أبنائي''، تسترسل عائشة، وبدأ وضعها يتحسن شيئا فشيئا، فأقدمت على كراء منزل، إلا أن حياتها ستنقلب رأسا على عقب مُجددا، وهذه المرة مع جارها المهاجر المغربي، الذي تدعي أنه ينتمي لعصابة تتاجر في المخدرات، الذي تجرد من كل '' المبادئ الإنسانية والأخلاقية'' حسب قولها حين فطنت أنه ''تاجرا للمخدرات''، متهمة إياه بأنه يسعى بكل الوسائل نحو تحطيم حياتها ووصل به الأمر نحو الاستعانة بأعمال الشعوذة والسحر، كما أنه اعتدى عليها وأرسل لها شخصين ''من عصابته'' لملاحقتها وهي تتبضع بأحد الأسواق المحلية، اللذان تربصا بها إلى أن خرجت، وحاولا قتلها باستعمال سيارة، وحين طرقت باب الشرطة، بدأت مشاكلها مع '' الجار وعصابته''، تزداد يوما بعد يوم؛ ما دفعها إلى تغيير مسكنها بمنزل آخر، إلا أن ذلك لم يجدي نفعا، لأن من تتهمهم عرفوا مُجددا مكان سكناها الجديد، ووصل بهم الأمر إلى اقتحام منزلها ذات يوم، وقاموا بسرقة بعض أغراضها المهمة منها محاضر الشرطة، كما أنهم مارسوا عليها إرهابا نفسيا رهيبا ويقدمون '' على طرق جرس المنزل في ساعات متأخرة من الليل''.

ولم تنته فصول حكايتها عند هذا الحد، بل دخل طرف آخر في مشهد هذا '' الفيلم '' المثير، كما ترويه بطلته، حين اكتشفت أن جارة لها من لتوانيا، حاولت قتل ابنها الأكبر عبر خنقه بوسادة، بعد أن تعاطفت معها واستقدمتها لاقتسام السكن معها، مدعية أنها بدورها من عناصر المافيا السابقة.

ووفقا لوثائق حصلت عليها ''شوف تيفي''، فإن عائشة الرافعي، طرقت عدة أبواب لكن دون جدوى، حيث وجهت شكايات ومراسلات للعديد من المؤسسات الرسمية المغربية خارج المملكة وداخلها، منها شكاية موجهة إلى الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يوم 19 شتنبر الماضي، والتي أرشدتها بوضع شكاية لدى ابتدائية وجدة التي تتحدر منها، كما تقدمت أيضا بشكاية لدى القنصلية العامة للمملكة المغربية في ''اونفيريس''، إضافة إلى شكاية لدى ابتدائية وجدة، ضد (ب)، تفيد أن الأخير تاجر مخدرات، كانت تقيم بجواره، وكان يعتدي عليها ويقوم بتحريض الغير من أجل '' إلحاق الضرر بها حيثما حلت وارتحلت..''.

والتمست في شكاياتها المتعددة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم وفتح '' تحقيق في الموضوع من أجل حمايتها'' مما تزعم أنها '' عصابة''.





