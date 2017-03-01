خطير: بسبب تعنت البوليساريو ...توقف حركة عبور الشاحنات بين المغرب وموريتانيا عبر الكركرات ﻿

كشفت مصادر إعلامية موريتانية، عن توقف حركة عبور الشاحنات بالكامل عبر المعبر الحدودي ''الكركرات'' الفاصل بين المغرب وموريتانيا بسبب دخول بعض التجار في إعتصام مفتوح ضد إرتفاع ''السومة الضريبية'' من جهة

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كشفت مصادر إعلامية موريتانية، عن توقف حركة عبور الشاحنات بالكامل عبر المعبر الحدودي "الكركرات" الفاصل بين المغرب وموريتانيا بسبب دخول بعض التجار في إعتصام مفتوح ضد إرتفاع "السومة الضريبية" من جهة وإستفزازات ميليشيات "البوليساريو" من جهة ثانية.

وتتزامن الخطوة التي أقدم عليها التجار المحتجون بقطع الطريق بين المعبر الحدودي "الكركرات" وموريتانيا وكذا بعض الدول الإفريقية، "تزامنا" و مناقشة مجلس الأمن لتقارير بعض المنظمات المهتمة والمتداخلة في ملف الصحراء المغربية في أفق اصدار قرار جديد بخصوص الموضوع.

وتجدر الإشارة، إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة "انطونيو غوتيريس" سبق وأن حذر في تقريره الأخير جبهة "البوليساريو" من مواصلة إستفزازها وتواجدها بالمنطقة العازلة، داعيا في رسالة سابقة الإنفصاليين الى سحب قواتهم العسكرية فورا من المنطقة الحدودية الفاصلة بين المغرب وموريتانيا وهو ما لم تستجب له جبهة البوليساريو .