 عاجل:..اللاعب الدولي أيت العريف يصل المغرب و يختار الإعتقال بعد تسليم نفسه إلى البوليس في هذا التاريخ بسبب مرض والدته ﻿
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عاجل:..اللاعب الدولي أيت العريف يصل المغرب و يختار الإعتقال بعد تسليم نفسه إلى البوليس في هذا التاريخ بسبب مرض والدته

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 18:17 عاجل:..اللاعب الدولي أيت العريف يصل المغرب و يختار الإعتقال بعد تسليم نفسه إلى البوليس في هذا التاريخ بسبب مرض والدته | مجتمع
عاجل:..اللاعب الدولي أيت العريف يصل المغرب و يختار الإعتقال بعد تسليم نفسه إلى البوليس في هذا التاريخ بسبب مرض والدته
علمت'' شوف تيفي '' من مصادر داخل عائلة اللاعب عبد الحق أيت العريف، أن الأخير قرر تسليم نفسه للسلطات الأمنية بعد صدور مذكرة بحث في حقه بسبب قضية الشيكات بدون رصيد التي ورطه فيها صديقه الجزائري.

شوف تيفي:م غطاس

علمت" شوف تيفي " من مصادر داخل عائلة اللاعب عبد الحق أيت العريف، أن الأخير قرر تسليم نفسه للسلطات الأمنية بعد صدور مذكرة بحث في حقه بسبب قضية الشيكات بدون رصيد التي ورطه فيها صديقه الجزائري.

و كشفت مصادرنا الخاصة اليوم الخميس، أن أيت العريف سيصل المغرب يوم السبت20 أبريل الجاري، إلى مطار محمد الخامس قادما من الإمارات بسبب مرض والدته التي أصيبت مؤخرا بالسرطان.

و قد فضل أيت العريف بعد أزيد من 4 سنوات من الغربة الاختيارية ، العودة إلى أرض الوطن و مساندة والدته في محنتها المَرضية و لو من وراء القضبان على أن يظل بعيدا عن عائلته غارقا في مشاكله.

وتعود تفاصيل الواقعة لسنة 2012عندما استغل صديق أيت العريف وهو مواطن يحمل الجنسية الجزائرية، الثقة التي وضعها فيه وسلم للتجار شيكات بدون رصيد باسم اللاعب تصل قيمتها إلى 730 مليون سنتيم وفر إلى وجهة مجهولة و مباشرة بعدها حاول اللاعب إيجاد حل توافقي مع التجار إلا أنها لم تسفر عن أية نتيجة ليقرر المغامرة بمغادرة البلاد في أفق إيجاد حل لقضيته لكن للأسف لم ينجح في مسعاه ليقرر العودة إلى وطنه ومواجهة مصير الإعتقال في انتظار تدخل بعض الفاعلين الرياضيين لإخراجه من الورطة .


 

‫منال غطاس

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شوف تيفي المغرب أيت العريف تسليم الوداد الرجاء

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