هذا هو الشاب الذي صدمه ولد الفشوش بسيارة بورش بالرباط وتسبب في وفاته+صورة حصرية ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الشاب ''عادل'' ضحية حادثة سير ارتكبها ابن مسؤول قضائي، والتي جرت فصولها المؤلمة والمحزنة ، الاثنين الماضي بالقرب من مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الشاب ''عادل'' ضحية حادثة سير ارتكبها ابن مسؤول قضائي، والتي جرت فصولها المؤلمة والمحزنة ، الاثنين الماضي بالقرب من مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الراحل البالغ من العمر قيد حياته 21 سنة، كان يدرس التسيير بأحد المعاهد بالرباط، وقد خلفت وفاته حزنا وألما بين أصدقائه والمقربين منه وخاصة عائلته الصغيرة التي لم تصدق أن فلذة كبدها فارق الحياة في حادثة سير مروعة.

جدير بالذكر أن ''شوف تيفي'' كشفت تورط ابن مسؤول كبير بالعاصمة في الحادث، حيث اصطدم وهو يقود سيارته الفارهة من نوع ''بورش'' بسيارة الراحل ما جعل هذا الأخير يصاب بنزيف داخلي على مستوى الرأس فارق على إثره الحياة داخل مستشفى السويسي.