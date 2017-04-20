 مثير وبالصور..المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش ﻿
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مثير وبالصور..المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش

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مثير وبالصور..المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 17:44 مثير وبالصور..المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش | ثقافة و فنون
مثير وبالصور..المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش
هل من حق المحامي الفرنسي موريتي أن ينفعل على ''المعلم'' ومعجباته ؟ لقد تفاجأ عدد من المتتبعين الشكل الذي ظهر به المحامي موريتي في مقطع فيديو وهو يعبر عن غضبه الشديد من موكله الفنان المغربي سعد المجرد،

"شوف تيفي"

 

هل من حق المحامي الفرنسي موريتي أن ينفعل على "المعلم" ومعجباته ؟ لقد تفاجأ عدد من المتتبعين الشكل الذي ظهر به المحامي موريتي في مقطع فيديو وهو يعبر عن غضبه الشديد من موكله الفنان المغربي سعد المجرد، خلال التقاط الفنان الصور وتبادله للقبل مع معجباته وسط المحكمة العليا بباريس بعد دقائق من قرار النيابة العامة التي أيدت ما قرره قاضي الحريات بخصوص منحه السراح المؤقت.

وحسب مصادر إعلامية فإن تدخل موريتي كما يظهر الفيديو ومحاولته منع المعجبات من التقاط الصور بتلك الطريقة القاسية جاء لحماية المجرد حتى لا يخرق الشروط والقيود التي قررت النيابة العامة منحه السراح المؤقت.

وأضافت المصادر ذاتها أن التصرفات التي قام بها المجرد رفقة معجباته داخل المحكمة العليا، أغضبت موريتي بشدة من الفنان المغربي، لأنها قد تؤثر على مسار القضية التي ما تزال في التحقيق ولم يتم بعد الكشف عن جميع خيوطها وألغازها.

وعلاقة بالموضوع فإن المعجبات اللائي كن حاضرات خلال واقعة المحكمة العليا والتي أغضبت موريتي، نشرن على صفحتهن بالفايسبوك مجموعة من التدوينات، أوضحن من خلالها أن المحامي الفرنسي طالبهن بعدم نشر صور لقائهن بـ "المعلم" من أجل حمايته حتى لا يعود لسجن فلوري.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد المحامي الفرنسي المعلم سعد المجرد

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