يا ربي السلامة... العثور على أخطر سحر بمقبرة سلا و هذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' صباح اليوم الخميس صور شعوذة نشرها فاعل عبر الفايسبوك , بغرض تداولها حتى تصل إلى صاحبها من أجل فك سحره .

شوف تيفي :

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" صباح اليوم الخميس صور شعوذة نشرها فاعل عبر الفايسبوك , بغرض تداولها حتى تصل إلى صاحبها من أجل فك سحره .

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن أعمال الشعوذة وجدت بمقبرة سلا القديمة كتبت عليها رموز و أحرف بالعبرية ويتمنى فاعلها الموت ومرض السرطان و الجنون و الكره للشخص المستهدف من طرف زوجته وزملاء العمل.

أضاف المصدر أن رواد مواقع التواصل يبذلون مجهودات جبارة قصد ايصال الصور للمعني للأمر قصد فك سحره لأنه ربما يكون قد تعرض لمكروه بسبب هذه الأفعال الشيطانية .