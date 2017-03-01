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حصري :بعد إطلاق سراحه.. سعد لمجرد ممنوع من الغناء وها علاش

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 17:19 حصري :بعد إطلاق سراحه.. سعد لمجرد ممنوع من الغناء وها علاش | ثقافة و فنون
حصري :بعد إطلاق سراحه.. سعد لمجرد ممنوع من الغناء وها علاش
كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن المحامي الفرنسي ايريك موريتي الملقب بالوحش أعطى تعليمات صارمة للفنان المغربي سعد لمجرد بعدم ممارسة أي نشاط فني خلال هذه المدة، أو الإدلاء بأي تصريح صحفي.


شوف تيفي:م غ

كشفت وسائل إعلام فرنسية، أن المحامي الفرنسي ايريك موريتي الملقب بالوحش أعطى تعليمات صارمة للفنان المغربي سعد لمجرد بعدم ممارسة أي نشاط فني خلال هذه المدة، أو الإدلاء بأي تصريح صحفي.

من جانبه أكد الوزير السابق و المحامي محمد زيان في حوار أجرته معه ''شوف تيفي'' اليوم الخميس، أن سعد لمجرد ممنوع من القيام بتصريحات أو بنشاط مهني أو شبه مهني
بدون استشارة قاضي التحقيق.

و في حال مخالفة الفنان المغربي لهذه التدابير سيكون ''لمعلم'' أمام العودة لسجن فلوري و بالتالي سحب السراح المؤقت منه حسب ذات المتحدث.

زيان أكد أن لمجرد لا يحق له أبدا الاقتراب من الفندق الذي شهد الواقعة شهر أكتوبر من السنة الماضية ،حسب القانون الفرنسي.


وكانت النيابة العامة قد أيدت اليوم الثلاثاء قرار قاضي الحريات بمنح سعد المجرد السراح المؤقت المشروط.


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