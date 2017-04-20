هكذا علق حامي الدين على صورته مع وزير الداخلية لفتيت... ﻿

علق عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، على الصورة الملتقطة له مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم أمس الأربعاء بمقر البرلمان، بكونها تدخل في إطار عمله كنائب برلماني.

شوف تيفي



علق عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، على الصورة الملتقطة له مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم أمس الأربعاء بمقر البرلمان، بكونها تدخل في إطار عمله كنائب برلماني.

وأقر القيادي بحزب العدالة والتنمية، في تصريح مع ''شوف تيفي'' أنه فعلا قام بتبادل رقمه الهاتفي مع الوزير عبد الوافي لفتيت، بهدف قضاء ''أغراض الناس وليس شيئ اخر''، حيث قال حامي الدين أن الصورة ''عادية جدا ومن داخل البرلمان وليس في مكان آخر''.



وأضاف البرلماني المثير للجدل، رغم موقفه من الحكومة، لكن وضعيته كبرلماني تفرض عليه التعامل مع جميع الوزراء ''سواء لفتيت أو غيره''، مؤكدا بأن أعضاء الأمانة لحزب العدالة والتنمية لم يقترحوا جميع وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بل فقط وزراء حزب المصباح.



هذا، وخلفت الصورة ردود فعل قوية داخل مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أعضاء محسوبين على حزب ''البيجيدي ''، حيث تفاجؤوا بالصورة التي جمعت حامي الدين بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خاصة في الظرفية الحالية الصعبة التي يمر منها حزب العدالة والتنمية منذ تشكيل سعد العثماني للحكومة الحالية.



