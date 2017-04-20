 هكذا علق حامي الدين على صورته مع وزير الداخلية لفتيت... ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد إطلاق سراحه.. سعد لمجرد ممنوع من الغناء وها علاش | كاريكاتير شوف تيفي

بعد إطلاق سراحه.. سعد لمجرد ممنوع من الغناء وها علاش

المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش | كاريكاتير شوف تيفي

المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش

مثير وبالصور..المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش

يا ربي السلامة... العثور على أخطر سحر بمقبرة سلا و هذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة... العثور على أخطر سحر بمقبرة سلا و هذه هي التفاصيل الصادمة

حصري :بعد إطلاق سراحه.. سعد لمجرد ممنوع من الغناء وها علاش | ثقافة و فنون

حصري :بعد إطلاق سراحه.. سعد لمجرد ممنوع من الغناء وها علاش

هكذا علق حامي الدين على صورته مع وزير الداخلية لفتيت... | بوليتيك

هكذا علق حامي الدين على صورته مع وزير الداخلية لفتيت...

زاد فيه...المفكر الإسلامي زغلول النجار يصف طلاب بفاس بـ الأشرار المنسلخين عن دينهم | مجتمع

زاد فيه...''المفكر الإسلامي'' زغلول النجار يصف طلاب بفاس بـ '' الأشرار المنسلخين عن دينهم''

شوفو كيفاش رفع العثماني الدعم على البوطــــا | كاريكاتير شوف تيفي

شوفو كيفاش رفع العثماني الدعم على البوطــــا

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة مقال أجنبي بخصوص الوضع الصحي لنزيل بالسجن المحلي بالقنيطرة | مجتمع

المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة مقال أجنبي بخصوص الوضع الصحي لنزيل بالسجن المحلي

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

هكذا علق حامي الدين على صورته مع وزير الداخلية لفتيت...

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 16:49 هكذا علق حامي الدين على صورته مع وزير الداخلية لفتيت... | بوليتيك
هكذا علق حامي الدين على صورته مع وزير الداخلية لفتيت...
علق عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، على الصورة الملتقطة له مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم أمس الأربعاء بمقر البرلمان، بكونها تدخل في إطار عمله كنائب برلماني.

شوف تيفي

علق عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، على الصورة الملتقطة له مع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت يوم أمس الأربعاء بمقر البرلمان، بكونها تدخل في إطار عمله كنائب برلماني.

وأقر القيادي بحزب العدالة والتنمية، في تصريح مع ''شوف تيفي'' أنه فعلا قام بتبادل رقمه الهاتفي مع الوزير عبد الوافي لفتيت، بهدف قضاء ''أغراض الناس وليس شيئ اخر''، حيث قال حامي الدين أن الصورة ''عادية جدا ومن داخل البرلمان وليس في مكان آخر''.

وأضاف البرلماني المثير للجدل، رغم موقفه من الحكومة، لكن وضعيته كبرلماني تفرض عليه التعامل مع جميع الوزراء ''سواء لفتيت أو غيره''، مؤكدا بأن أعضاء الأمانة لحزب العدالة والتنمية لم يقترحوا جميع وزراء حكومة سعد الدين العثماني، بل فقط وزراء حزب المصباح.

هذا، وخلفت الصورة ردود فعل قوية داخل مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة أعضاء محسوبين على حزب ''البيجيدي ''، حيث تفاجؤوا بالصورة التي جمعت حامي الدين بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خاصة في الظرفية الحالية الصعبة التي يمر منها حزب العدالة والتنمية منذ تشكيل سعد العثماني للحكومة الحالية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حامي الدين البرلمان الوزير لفتيت الصورة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

العثماني يُطبع العلاقات مع البام | بوليتيك

العثماني '' يُطبع'' العلاقات مع ''البام''

بالصور...المعطلون يحاولون إقتحام البرلمان بالرباط للقاء سعد الدين العثماني | بوليتيك

بالصور...المعطلون يحاولون إقتحام البرلمان بالرباط للقاء سعد الدين العثماني

الحركة التصحيحية للإتحاد الإشتراكي تنقل إجتماعاتها للرباط بعد إنضمام قيادات جديدة | بوليتيك

''الحركة التصحيحية'' للإتحاد الإشتراكي تنقل إجتماعاتها للرباط بعد إنضمام قيادات جديدة

مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي البيجيدي الإستفادة من فريق البام | بوليتيك

مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي ''البيجيدي '' الإستفادة من فريق ''البام''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | في نشرة خاصة اليوم الخميس.. هذا ما أعلنته مديرية الأرصاد الجوية | قنوات أخرى
منذ 41 دقيقة

فيديو | في نشرة خاصة اليوم الخميس.. هذا ما أعلنته مديرية الأرصاد الجوية

فيديو | خولة بنعمران تبدع في أغنية مرني لحسين الجسمي | قنوات أخرى

فيديو | خولة بنعمران تبدع في أغنية ''مرني'' لحسين الجسمي

جولة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في اليوم الثالث..الزوار فرحانين | مال و أعمال

جولة في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في اليوم الثالث..الزوار فرحانين

و تستمر معاناة الطاكسيات..وقفة احتجاجية جديدة أمام مقرUber بالبيضاء | خارج البلاطو

و تستمر معاناة ''الطاكسيات''..وقفة احتجاجية جديدة أمام مقرUber بالبيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خوفا من الإشعاع النووي واللاجئين...روسيا تعزز قواتها مع كوريا الشمالية | دولي
منذ 59 ثانية

خوفا من الإشعاع النووي واللاجئين...روسيا تعزز قواتها مع كوريا الشمالية

بعد إطلاق سراحه.. سعد لمجرد ممنوع من الغناء وها علاش | كاريكاتير شوف تيفي

بعد إطلاق سراحه.. سعد لمجرد ممنوع من الغناء وها علاش

المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش | كاريكاتير شوف تيفي

المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش

مثير وبالصور..المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش | ثقافة و فنون

مثير وبالصور..المحامي الوحش موريتي غاضب من المجرد بعد واقعة المعجبات..وها علاش

﻿ ﻿
اليوم 14:13 GMT

عاجل: و رسميا ..هذه حقيقة الزيادة في ثمن البوطا و السكر و الدقيق

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.