زاد فيه...''المفكر الإسلامي'' زغلول النجار يصف طلاب بفاس بـ '' الأشرار المنسلخين عن دينهم'' ﻿

يبدو أن الأسئلة المحرجة التي أمطر بها طلاب جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، المفكر الإسلامي زغلول النجار، وهو يُلقي محاضرة حول '' الإعجاز العلمي''، يوم الجمعة الماضي، أثارت حفيظة ذات المفكر

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يبدو أن الأسئلة المحرجة التي أمطر بها طلاب جامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس، المفكر الإسلامي زغلول النجار، وهو يُلقي محاضرة حول '' الإعجاز العلمي''، يوم الجمعة الماضي، أثارت حفيظة ذات المفكر الإسلامي، الذي دفعه غضبه إلى وصف هؤلاء بـ '' حفنة من الأشرار الذين يتبرؤون من مبادئهم وينسلخون عن دينهم''.

وتابع زغلول، بنبرة تحمل كثيرة من السب والشتم في حق الطلبة المغاربة قائلا '' لم يسبق لي أن قابلت أحدا من أصحاب هذه المواقف المتخاذلة إلا في زيارتي الأخيرة للمغرب''.

واتهم النجار من وصفهم بـ ''ثلاثة من صغار اليسار''، '' بـ'' إثارة شيء من الجدل الذي لا علاقة له بموضوع المحاضرة''، مشيرا إلى أنه سيرد على '' هؤلاء يوم السبت القادم'' على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مباشر''، بحسب ما ذكره في تدوينة له على نفس الموقع.

وكان النجار قد ألقى محاضرة بجامعة فاس حول ''الإعجاز العلمي في القرآن''، خلال فعاليات المؤتمر العالمي الرابع للباحثين في القرآن الكريم وعلومه، والذي تنظمه مؤسسة البحوث والدراسات العلمية بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، إلا أنه حوصر بمجموعة من الأسئلة ''المستفزة''، والتي لم يجد لها جوابا، مما دفعه إلى استصدار هذا الموقف ضد طلاب الجامعة المذكورة.







