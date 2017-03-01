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المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة مقال أجنبي بخصوص الوضع الصحي لنزيل بالسجن المحلي بالقنيطرة

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 16:19 المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة مقال أجنبي بخصوص الوضع الصحي لنزيل بالسجن المحلي بالقنيطرة | مجتمع
المندوبية العامة لإدارة السجون تكشف حقيقة مقال أجنبي بخصوص الوضع الصحي لنزيل بالسجن المحلي بالقنيطرة
نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما نشره موقع إلكتروني أجنبي بخصوص الوضع الصحي لنزيل بالسجن المحلي بالقنيطرة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما نشره موقع إلكتروني أجنبي بخصوص الوضع الصحي لنزيل بالسجن المحلي بالقنيطرة.

وأوضح بلاغ للمديرية، اليوم الخميس، أن ما تضمنه المقال الصحفي الذي نشره الموقع الإلكتروني الأجنبي "ميديابارت" بشأن إضراب نزيل بالسجن المحلي بالقنيطرة عن الطعام لمدة عشرة أيام ومعاناته من الإهمال الطبي، هو ادعاء باطل.

وأكد البلاغ أن الوضع الصحي للنزيل، المحكوم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامات من أجل "التسبب للغير في جروح غير عمدية نتيجة حادثة سير والسكر العلني البين والسياقة في حالته وعدم احترام علامة قف وحيازة السلاح في ظروف تشكل تهديدا للأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال"، عادي ولا يعاني من أي مرض تنفسي، مسجلا أنه استفاد، بناء على طلبه، من فحص طبي لدى طبيب مختص في المسالك البولية الذي وصف له أدوية مرتبطة بنتائج هذا الفحص الطبي.

وذكر المصدر ذاته أن المعني بالأمر يتمتع بجميع حقوقه القانونية، شأنه في ذلك شأن جميع نزلاء المؤسسة، مضيفا أنه تقدم مؤخرا بطلب استكمال دراسته الجامعية، حيث قامت إدارة المؤسسة بتوجيه هذا الطلب إلى القطاع المعني.

 

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