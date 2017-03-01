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خطير.. إطلاق الرصاص على مغربي تحرش بفتاة

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 15:59 خطير.. إطلاق الرصاص على مغربي تحرش بفتاة | دولي
خطير.. إطلاق الرصاص على مغربي تحرش بفتاة
كشفت وسائل إعلام إيطالية بداية الأسبوع الجاري، عن واقعة خطيرة بطلها شاب يحمل الجنسية الإيطالية، قام بإطلاق الرصاص على مهاجر مغربي بسبب عراك نشب بينهما بسبب فتاة ببلدة ''ألزينو'' ضواحي مدينة

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام إيطالية بداية الأسبوع الجاري، عن واقعة خطيرة بطلها شاب يحمل الجنسية الإيطالية، قام بإطلاق الرصاص على مهاجر مغربي بسبب عراك نشب بينهما بسبب فتاة ببلدة "ألزينو" ضواحي مدينة بياتشينسا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشاب المغربي، قام بالتحرش بخطيبة الشاب الألباني بأحد المقاهي ما جعلهما يدخلان في مشادات كلامية، لتتطور الأمور بعد ذلك، حيث قام الألباني بإطلاق الرصاص على المغربي بواسطة مسدس ما أسفر عن إصابة هذا الأخير برصاصة على مستوى القدم.

وأكدت ذات المصادر أن الشاب المغربي تم نقله إلى مستشفى بلدة "فيدينسا"، حيث خضع لعملية جراحية، بينما فتحت الشرطة الإيطالية تحقيقا لإيقاف الألباني الذي فر رفقة خطيبته بواسطة سيارة إلى وجهة غير معلومة.

‫شوف تيفي

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