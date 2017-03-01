العثماني '' يُطبع'' العلاقات مع ''البام'' ﻿

عكس توجهات عبد الإله بنكيران السابقة، والذي كان يرفض دائما لقاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن خلفه سعد الدين العثماني نهج إستراتيجية جديدة تنبني على '' تطبيع'' العلاقة مع

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عكس توجهات عبد الإله بنكيران السابقة، والذي كان يرفض دائما لقاء إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن خلفه سعد الدين العثماني نهج إستراتيجية جديدة تنبني على '' تطبيع'' العلاقة مع حزب الجرار الذي كان محط انتقاد شديد لدى أبرز قيادات ''العدالة والتنمية'' وعلى رأسهم رئيس الحكومة السابق بنكيران.

وبادر سعد الدين العثماني، صباح يومه الخميس 20 أبريل 2017، إلى استقبال الياس العماري، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، بحضور رئيسي فريقي حزب '' البام'' بالبرلمان ا محمد اشرورو وعزيز بنعزوز، وحضره كذلك مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأفاد بلاغ صادر عن الأصالة والعاصرة أن اللقاء الذي جمع الطرفين يهدف إلى '' تبادل وجهات النظر حول عملهما من مواقع مختلفة، في إطار احترام الدستور والقوانين التنظيمية والعادية، وما خولته للمعارضة من مساهمة فاعلة ومسؤولة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم للسياسات العمومية والعلاقات الخارجية، وهو ما تعهد رئيس الحكومة المعين باحترامه إيمانا منه بأهمية حزب الأصالة والمعاصرة وموقعه كحزب ضمن المعارضة''.

وأضاف البلاغ أن إلياس العماري، عبر عن '' تقديره لمبادرة رئيس الحكومة المعين، والتي كانت عرفا في الماضي قبل أن يتم التخلي عنها للأسف في الولاية الحكومية السابقة''. وأكد العماري أن من '' شأن هذه اللقاءات أن تذيب الكثير من الجليد في العلاقات بين الفاعلين السياسيين وأن ترتقي بالممارستين الحزبية والسياسية، مما سيدعم الخيار الديمقراطي للمملكة ويعزز دور المؤسسات وتعاونها في إطار الاحترام التام لمبدأ فصل السلط''، بحسب ما جاء في البلاغ.