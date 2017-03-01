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عاجل وحصري..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة ابن أخ فنان مغربي صدمه ولد الفشوش آخر بالرباط

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 15:38 عاجل وحصري..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة ابن أخ فنان مغربي صدمه ولد الفشوش آخر بالرباط | حوادث و حقوق
عاجل وحصري..تفاصيل جديدة بخصوص وفاة ابن أخ فنان مغربي صدمه ولد الفشوش آخر بالرباط
ي جديد حادثة السير التي أودت بحياة ابن أخ فنان أمازيغي بالرباط، أكد ''عمُ'' الضحية في اتصال مع ''شوف تيفي'' أن المسمى ''عادل'' كان رفقة صديقه الذي يعمل كمحامي داخل سيارة خفيفة الاثنين الماضي

"شوف تيفي": إسماعيل طيون

في جديد حادثة السير التي أودت بحياة ابن أخ فنان أمازيغي بالرباط، أكد "عم" الضحية في اتصال مع "شوف تيفي" أن المسمى "عادل" كان رفقة صديقه الذي يعمل كمحامي داخل سيارة خفيفة الاثنين الماضي، بالقرب من مستشفى الشيخ زايد بالعاصمة الرباط وبالتحديد عند مستوى إشارة مرورية، قبل أن تصطدم بهما سيارة أخرى يقودها ابن مسؤول كبير ما تسبب في إصابة "عادل" على مستوى الرأس.

وأضاف المتحدث في ذات الاتصال ، أن عادل البالغ من العمر قيد حياته 21 سنة، انتقل رفقة صديقه فور وقوع الحادث إلى مستشفى الشيخ زايد ومنه إلى مستشفى السويسي الذي فارق به الحياة أول أمس الثلاثاء نتيجة إصابته بنزيف دموي بالرأس.

وأكد ذات المتحدث أن الراحل الذي كان يدرس التسيير بأحد المعاهد بالرباط، ووري الثرى أمس الأربعاء بأحد مقابر مدينة مراكش، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المعطيات التي توصل بها تشير إلى أن ابن المسؤول المتسبب في الحادثة تم اعتقاله.

تجدر الإشارة إلى أن "شوف تيفي"، كانت السباقة للكشف عن التفاصيل الأولى لهذه الحادثة، حيث أكد مصدرها أن ابن مسؤول كبير بالعاصمة الرباط، كان يقود سيارته الفاخرة من نوع "بورش" ، حيث اصطدم بسيارة الراحل وتسبب في وفاته.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القضية سيارة العاصمة الرباط فنان أمازيغي مستشفى الشيخ زايد

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