بالفيديو..طلبة معهد الزراعة والبيطرة بأيت ملول يواصلون الإحتجاج في ظل صمت المسؤولين ﻿

يواصل طلبة قسم البستنة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بمدينة أيت ملول، إعتصاماتهم ومبيتهم الليلي أمام الإدارة منذ الأسبوع الماضي في ظل تجاهل وصمت المسؤولين عن المؤسسة .

شوف تيفي



يواصل طلبة قسم البستنة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بمدينة أيت ملول، إعتصاماتهم ومبيتهم الليلي أمام الإدارة منذ الأسبوع الماضي في ظل تجاهل وصمت المسؤولين عن المؤسسة .



وفي خطوة تصعيدية، حاول الطلبة نقل إحتجاجاتهم إلى الشارع العام وخارج المعهد، لكن تدخل السلطة أجبرهم على الإحتجاج فقط أمام المعهد وداخل أسواره، حيث يصر الطلبة على بعث لجنة مركزية من وزارتي التعليم العالي و الفلاحة للوقوف على ما أسموه "بالخروقات التدبيرية والتربوية التي أقدم عليها مدير المعهد" حسب بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه.



وحسب مصدر من الطلبة المعتصمين، فمدير المعهد رفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع المعتصمين، لإيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسة، حيث أن الطلب الرئيسي للمعتصمين هو تقديم المدير لأجوبة لمطالبهم المشروعة.



من جهة قال مصدر مقرب من مدير المعهد، أن السبب الرئيسي وراء إعتصام طلبة البستنة، هو خوفهم من الإمتحانات والإختبارات بدعوى أن المدير هو الذي يشرف على إحدى المواد التي غالبا ما يسقط فيها طلبة البستنة لكونها تحتاج إلى الحضور الدائم والتركيز والبحث وليس شيئ آخر.