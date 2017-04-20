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بالصور...المعطلون يحاولون إقتحام البرلمان بالرباط للقاء سعد الدين العثماني

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 15:10 بالصور...المعطلون يحاولون إقتحام البرلمان بالرباط للقاء سعد الدين العثماني | بوليتيك
بالصور...المعطلون يحاولون إقتحام البرلمان بالرباط للقاء سعد الدين العثماني
احتشد المئات من المعطلين أمام مقر البرلمان، في محاولة لإقتحامه تزامنا وعرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تنفيذا لمقتضيات المادة 88 من الدستور المغربي التي تنص على ضرورة عرض رئيس الحكومة للبرنامج

شوف تيفي

احتشد المئات من المعطلين أمام مقر البرلمان، في محاولة لإقتحامه تزامنا وعرض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تنفيذا لمقتضيات المادة 88 من الدستور المغربي التي تنص على ضرورة عرض رئيس الحكومة للبرنامج الذي تعتزم حكومته تطبيقه في غضون خمس سنوات المقبلة.

ومباشرة مع إنطلاق جلسة عرض البرنامج الحكومي يوم أمس الخميس، من طرف رئيس الحكومة، تعالت صيحات المعطلين تطالب العثماني بالتشغيل، حيث حاول العشرات من المجازين المعطلين إقتحام السياج الأمامي لمبنى البرلمان للولوج إلى قاعة الجلسة العامة، محذرين الحكومة الجديدة من مغبة تجاهل ملفاتهم المطلبية.

وحسب مصادر من المحتجين، قد نتج الاحتجاج عن إصابة العشرات منهم بإصابات متفاوتة جراء تدخل عناصر الأمن لمنعهم من اقتحام قبة البرلمان، وهدد عدد منهم باللجوء إلى أساليب أكثر تصعيدا إذا ما سارت الحكومة الجديدة على نهج سلفها في التعامل مع ملف المعطلين المرابطين بشوارع الرباط منذ سنة 2011.

‫شوف تيفي

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الإحتجاج الحكومة الجديدة ملفاتهم المطلبية البرلمان الإقتحام شوف تيفي

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