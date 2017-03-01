''الحركة التصحيحية'' للإتحاد الإشتراكي تنقل إجتماعاتها للرباط بعد إنضمام قيادات جديدة ﻿

يعتزم الأعضاء المنشقين عن المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، تنظيم لقاء تواصلي مع المسؤولين المجاليين للحزب بجهة الرباط –سلا، لمناقشة المقررات التنظيمية والتوجيهية للمؤتمر المقبل والتي

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يعتزم الأعضاء المنشقين عن المكتب السياسي لحزب الإتحاد الإشتراكي، تنظيم لقاء تواصلي مع المسؤولين المجاليين للحزب بجهة الرباط –سلا، لمناقشة المقررات التنظيمية والتوجيهية للمؤتمر المقبل والتي دفعت بعشرة أعضاء بالمكتب السياسي إلى التكتل داخل حركة جديدة ضد القيادة الحالية للحزب.

ويرتقب تنظيم اللقاء التواصلي الأول من نوعه للغاضبين على لشكر بالعاصمة الرباط عشية اليوم الخميس، بعد حضورهم للمؤتمر الإقليمي للحزب بمدينة كلميم الأسبوع الماضي، حيث سيلتقي الغاضبون من التحضيرات الجارية للمؤتمر المقبل، لنقاش الخطوات المقبلة لزيادة الضغط على إدريس لشكر للتراجع عن قراراته فيما يخص المقررات التوجيهية.

وكشف عضو من داخل "الحركة التصحيحية" عن إلتحاق أعضاء جديدة من المكتب السياسي بزملائهم الغاضبين، حيث وصل العدد إلى 15 عضوا بالمكتب السياسي يرفضون المقررات التوجيهية والتنظيمية للحزب، تزامنا مع إعادة تركيب أقفال جديدة لجميع المقرات الرئيسية للحزب بعدد من المدن المغربية خاصة المقرات المتواجد بمدن الرباط وسلا والدار البيضاء، وهي الحواضر التي ستشهد إجتماعات في الأيام القادمة للغاضبين عن القيادة الحالية.



من جهة ثانية، قلل مقربون لإدريس لشكر من تأثير هذه الإجتماعات أو ما يسمى بالإلتحاقات الجديدة على التحضيرات الجارية على قدم وساق لإنجاح مؤتمر الحزب، مؤكدين أن جميع التنظيمات السياسية التي إنشقت عن حزب الإتحاد الإشتراكي، خرجت خلال المؤتمرات السابقة للحزب.