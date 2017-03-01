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عاجل..هذا ما قام به الفنان المغربي سعد المجرد

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 14:53 عاجل..هذا ما قام به الفنان المغربي سعد المجرد | ثقافة و فنون
عاجل..هذا ما قام به الفنان المغربي سعد المجرد
تفاجأ عشاق الفنان المغربي سعد المجرد بقيام هذا الأخير اليوم الخميس، بحذف مجموعة من الصور التي التقطها بعد مغادرته السجن بباريس من على حسابه بالانستغرام.

"شوف تيفي"

تفاجأ عشاق الفنان المغربي سعد المجرد بقيام هذا الأخير اليوم الخميس، بحذف مجموعة من الصور التي التقطها بعد مغادرته السجن بباريس من على حسابه بالانستغرام.

وتفاعل العديد من متتبعي "المعلم" بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل العديد منهم عن السر وراء حذف المجرد لهذه الصور الجديدة وأيضا الفيديو الرائع الذي أهداها لجميع من قدموا له الدعم خلال فترة اعتقاله.

تجدر الإشارة إلى أن سعد المجرد، غادر الأسبوع الماضي سجن فلوري بعد حصوله على السراح المؤقت، عقب 6 أشهر قضاها في سجن فلوري نظرا لاتهامه بمحاولة اغتصاب وتعنيف فتاة فرنسية تدعى "لورا بريول".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المعلم الانستغرام لورا بريول سجن فلوري

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