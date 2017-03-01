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بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 14:13 عاجل: و رسميا ..هذه حقيقة الزيادة في ثمن البوطا و السكر و الدقيق | مجتمع
عاجل: و رسميا ..هذه حقيقة الزيادة في ثمن البوطا و السكر و الدقيق
قالت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إن بعض المنابر الإعلامية نشرت مؤخرا أخبارا ''تحاول من خلالها الإيهام بتقديم سيناريو الحكومة لرفع الدعم عن مواد غاز البوطان

شوف تيفي:

قالت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، إن بعض المنابر الإعلامية نشرت مؤخرا أخبارا "تحاول من خلالها الإيهام بتقديم سيناريو الحكومة لرفع الدعم عن مواد غاز البوطان والسكر والدقيق، تضمنت معطيات ومراحل لتنزيل إصلاح نظام المقاصة لا أساس لها من الصحة".

وذكر بلاغ توضيحي للوزارة المنتدبة، اليوم الخميس، أن الحكومة قدمت في برنامجها توجها هاما في تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، من خلال تدبير موارد مختلفة منها الموارد التي سيتم تحصيلها من إصلاح نظام المقاصة.

وشدد على أن " الحكومة لم تحسم بعد في سيناريو هذا الإصلاح، وأن هذا الحسم سيتم بعد تشاور عميق مع مختلف الفرقاء المعنيين".

وأكد البلاغ التوضيحي أن الحكومة "ستقدم الحقائق والمعطيات الدقيقة بعد توفرها وفي أوانها المناسب".

 

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