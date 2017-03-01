عاجل.. ولد لفشوش آخر يقود سيارة من نوع بورش يقتل ابن أخ فنان مشهور بالرباط ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ابن مسؤول كبير، ارتكب حادثة سير خطيرة بالعاصمة الرباط، ما تسبب في وفاة شاب في مقتبل العمر، نتيجة إصابته بنزيف دموي على مستوى الرأس.

"شوف تيفي": إسماعيل طيون

علمت "شوف تيفي" أن ابن مسؤول كبير، ارتكب حادثة سير خطيرة بالعاصمة الرباط، ما تسبب في وفاة شاب في مقتبل العمر، نتيجة إصابته بنزيف دموي على مستوى الرأس.

وحسب مصدر من عائلة الضحية لـ "شوف تيفي" فإن الشاب المسمى "عادل" والذي يبلغ من العمر قيد حياته 21 سنة، أصيب على مستوى الرأس بنزيف، ولفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى "السويسي" بالرباط، بعد أن صدمه ابن المسؤول الذي كان في حالة غير طبيعية وهو يقود سيارة سريعة فاخرة من نوع "بورش".



وأوضح المتحدث نفسه أن الراحل كان داخل سيارته في إشارة للمرور قبل أن يصطدم به ابن المسؤول، مشيرا إلى أن الراحل ابن أخ فنان أمازيغي ، وكان يدرس التسيير بالعاصمة الرباط، ويقطن بمدينة مراكش.