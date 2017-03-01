عاجل:هذه حقيقة مغادرة ''ولد لفشوش'' فرنسا بعد اعتقاله..تطورات جديدة ﻿

خلافا لما تم تداوله عبر بعض المواقع الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي، حول مغادرة ولد لفشوش ''حمزة الدرهم'' نحو العاصمة الفرنسية باريس بعد الاستماع إليه، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي أن حمزة لا يزال

شوف تيفي:م غ

خلافا لما تم تداوله عبر بعض المواقع الالكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي، حول مغادرة ولد لفشوش "حمزة الدرهم" نحو العاصمة الفرنسية باريس بعد الاستماع إليه، كشفت مصادر خاصة لشوف تيفي أن حمزة لا يزال رهن الاعتقال بالرباط.

و أكدت مصادرنا اليوم الخميس، أن حمزة الدرهم تم توقيفه من طرف الشرطة القضائية بالرباط بتنسيق مع مصالح ولاية امن الدار البيضاء أمس الأربعاء.

وبعد هذا التوقيف الذي أشرفت عليه مديرية الحموشي، يضيف مصدرنا، تقرر فتح بحث قضائي مع المعني بالأمر بعد توقيفه بمدينة الدار البيضاء بأمر من النيابة العامة و ترحيله إلى الرباط و ذلك بغرض تحديد جميع ظروف و ملابسات القضية في انتظار ما ستقرره النيابة العامة.