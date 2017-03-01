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فضيحة..مداهمة وكر للدعارة في درب سلطان بالبيضاء..وها شنو لقاو فيه

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 13:02 فضيحة..مداهمة وكر للدعارة في درب سلطان بالبيضاء..وها شنو لقاو فيه | حوادث و حقوق
فضيحة..مداهمة وكر للدعارة في درب سلطان بالبيضاء..وها شنو لقاو فيه
أحالت الشرطة القضائية اليوم الخميس، على الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء 9 أشخاص متابعين بتهم إعداد وكر للدعارة والفساد والخيانة الزوجية.

"شوف تيفي":

أحالت الشرطة القضائية اليوم الخميس، على الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية عين السبع بالبيضاء 9 أشخاص متابعين بتهم إعداد وكر للدعارة والفساد والخيانة الزوجية.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الواقعة فإن الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان، توصلت بإخبارية تفيد بوجود وكر لدعارة بأحد أحياء درب سلطان، لتقوم بإعداد خطة محكمة، بمساعدة مخبر لها إندس وسط المتواجدين بهذا الوكر طيلة ليلة كاملة.

وأضاف المصدر ذاته أن المخبر أعطى للشرطة القضائية مجموعة من الإشارات، لتتم مداهمة وكر الدعارة بعد الحصول على الضوء الأخضر من النيابة العامة، حيث ضُبط داخله أربعة شبان وأربع فتيات بالإضافة إلى صاحبة الوكر.

وأكد ذات المصدر أن صاحبة الوكر، استخدمت منزلها لاستقبال الشباب والفتيات الراغبين في ممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، مشيرا إلى أن من بين الموقوفين شبان متزوجون.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي المحكمة الابتدائية الفساد الخيانة وكر للدعارة إخبارية الضوء الأخضر

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فضيحة..مداهمة وكر للدعارة في درب سلطان بالبيضاء..وها شنو لقاو فيه

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