 فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة (تفاصيل صادمة) ﻿
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فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

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فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة (تفاصيل صادمة)

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 12:45 فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة (تفاصيل صادمة)
فجرت ساكنة ''دوار الغنادرة'' نواحي مدينة ''خميس الزمامرة'' اقليم الجديدة , فضيحة من العيار الثقيل , بطلتها شابة تبلغ من العمر24 سنة حوّل والدها حياتها إلى جحيم بعد أن ظل يحتجزها و لسنوات في أحد الأكواخ دون

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

 فجرت ساكنة "دوار الغنادرة" نواحي مدينة "خميس الزمامرة" اقليم الجديدة , فضيحة من العيار الثقيل , بطلتها شابة تبلغ من العمر24 سنة حوّل والدها حياتها إلى جحيم بعد أن ظل يحتجزها و لسنوات في أحد الأكواخ دون ماء و لازاد ولا ملبس .

 و ذكرت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن والد الشابة الذي يقبع في السجن حاليا تعَود على حبس ابنته داخل الغرفة منذ سنوات حيث كان يستضيف أصدقائه و صديقاته داخل المنزل لاحتساء الخمر و ممارسة الرذيلة , و أضافت المصادر أن الشابة أصيبت بخلل عقلي جراء حبسها المتكرر .

 و أضافت المصادر أن عدد من ساكنة الدوار تقوم برعاية الطفلة و جلب الطعام لها بين الفينة و الأخرى بالرغم من السلوكات العدوانية التي أصبحت تصدر عنها.

 كما طالبت ساكنة الدوار عبر "شوف تيفي" كافة المسؤولين و و المحسنين للتدخل من أجل حل معاناة هاته الشابة التي تعيش ظروفا قاسية بعد هروب الأم و الإخوة من البيت و تواجد الأب بالسجن .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

دوار الغنادرة نواحي مدينة خميس الزمامرة اقليم الجديدة شوف تيفي

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