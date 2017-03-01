فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة (تفاصيل صادمة) ﻿

فجرت ساكنة ''دوار الغنادرة'' نواحي مدينة ''خميس الزمامرة'' اقليم الجديدة , فضيحة من العيار الثقيل , بطلتها شابة تبلغ من العمر24 سنة حوّل والدها حياتها إلى جحيم بعد أن ظل يحتجزها و لسنوات في أحد الأكواخ دون

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

فجرت ساكنة "دوار الغنادرة" نواحي مدينة "خميس الزمامرة" اقليم الجديدة , فضيحة من العيار الثقيل , بطلتها شابة تبلغ من العمر24 سنة حوّل والدها حياتها إلى جحيم بعد أن ظل يحتجزها و لسنوات في أحد الأكواخ دون ماء و لازاد ولا ملبس .

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" من عين المكان أن والد الشابة الذي يقبع في السجن حاليا تعَود على حبس ابنته داخل الغرفة منذ سنوات حيث كان يستضيف أصدقائه و صديقاته داخل المنزل لاحتساء الخمر و ممارسة الرذيلة , و أضافت المصادر أن الشابة أصيبت بخلل عقلي جراء حبسها المتكرر .

و أضافت المصادر أن عدد من ساكنة الدوار تقوم برعاية الطفلة و جلب الطعام لها بين الفينة و الأخرى بالرغم من السلوكات العدوانية التي أصبحت تصدر عنها.

كما طالبت ساكنة الدوار عبر "شوف تيفي" كافة المسؤولين و و المحسنين للتدخل من أجل حل معاناة هاته الشابة التي تعيش ظروفا قاسية بعد هروب الأم و الإخوة من البيت و تواجد الأب بالسجن .