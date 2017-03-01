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مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي ''البيجيدي '' الإستفادة من فريق ''البام''

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 12:43 مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي البيجيدي الإستفادة من فريق البام | بوليتيك
مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي ''البيجيدي '' الإستفادة من فريق ''البام''
في خطوة مثيرة، أعلن سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن إستعداده إفادة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان مقابل تجارب فريق البام المتقدمة، على حد قوله.

شوف تيفي

في خطوة مثيرة، أعلن سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن إستعداده إفادة فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان مقابل تجارب فريق البام المتقدمة، على حد قوله.

وكشف نائب بن كيران من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، أن " عادل البيطار برلماني الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ورئيس لجنة العدل والتشريع في المجلس صرح للموقع الإلكتروني لحزبه أن رئيس الحكومة أخذ الوقت الكافي لإعداد البرنامج الحكومي وهو 15 يوما في حين لا يمنح النظام الداخلي لمجلس النواب ولأعضائه من أجْل المناقشة والتصويت إلا 5 أيام في الأقصى، حيث اعتبره أجلا قصيرا يقتضي حسبه إعادة النظر في هذا المقتضى القانوني بمناسبة تعديل النظام الداخلي للمجلس".

ورد العمراني على تصريح برلماني حزب "الجرار" أن ما يثير الاستغراب حقيقة من نائب ينتمي للحزب الأول في المعارضة وهو الحزب الذي كان يمني نفسه باحتلال المرتبة الأولى في اقتراع 7 أكتوبر وعَمِل من أجل ذلك بكل الأساليب واستفاد من دعم استثنائي خارج قواعد التنافس الديمقراطي الشريف، "المثير" أن يشتكي النائب البامي من عدم كفاية 5 أيام من أجل المناقشة والحال أن المعارضة المحترمة الجديرة بالفصل 10 من الدستور ينبغي أن تكون جاهزة للمناقشة فور تقديم البرنامج الحكومي، وعسى أن يسعف قرار الأصالة والمعاصرة بتكوين حكومة الظل في أن يرفعه إلى مستوى التمثل الفعال لدوره في المعارضة وأن يكون ذلك القرار إراديا واعيا لا استهلاكا إعلاميا".

وإختتم العمراني تدوينته، بالقول "فليعلم النائب المحترم الذي نتفهم ملاحظته بأنه ولج البرلمان لأول مرة كما هو شأن القاعدة الكبيرة من برلمانيي حزبه لأنه واقع في دهشة الأولين، لكن نريد أن نفيده أن فريق العدالة والتنمية في موقع المعارضة سابقا كان دائم الجاهزية لمناقشة عروض الوزراء في الجلسات العامة واللجان الدائمة وكان غالبا أول من يتدخل في اللجان بعد انتهاء تدخلات الوزراء، وأنا مستعد شخصيا وصدقا لكي أفيد النائب المحترم بتجربة فريقنا التي تبقى رهن إشارة الجميع، توخيا لتطوير أداء الفاعلين السياسيين كما نحن مستعدون أيضا للاستفادة من تجاربهم المتقدمة".

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العمراني البرلمان الإستفاذة الفاعلين السياسيين التجارب شوف تيفي

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