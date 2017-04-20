عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني ﻿

شوف تيفي:
نشرت فدوى الباني الأخت الكبرى للممثلة و ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، رسالة تعزية عبر حسابها الخاص بالانستغرام، بعد وفاة سيدة مقربة من عائلتها.
و تفاعلت ايمان الباني مع منشور شقيقتها المقيمة في لندن بعد نشر الأخيرة صورة تجمعها بالمرحومة "فاطمة " التي أكدت وفاتها بعد صراع طويل مع مرض السرطان اليوم الخميس.
و قد استقبلت عائلة الباني رسائل التعزية من طرف متتبعي زوجة الممثل التركي، مطالبين فدوى بسحب الصورة من حسابها احتراما للمتوفية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.