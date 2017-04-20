عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني ﻿

نشرت فدوى الباني الأخت الكبرى للممثلة و ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، رسالة تعزية عبر حسابها الخاص بالانستغرام، بعد وفاة سيدة مقربة من عائلتها.

شوف تيفي:

نشرت فدوى الباني الأخت الكبرى للممثلة و ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، رسالة تعزية عبر حسابها الخاص بالانستغرام، بعد وفاة سيدة مقربة من عائلتها.

و تفاعلت ايمان الباني مع منشور شقيقتها المقيمة في لندن بعد نشر الأخيرة صورة تجمعها بالمرحومة "فاطمة " التي أكدت وفاتها بعد صراع طويل مع مرض السرطان اليوم الخميس.

و قد استقبلت عائلة الباني رسائل التعزية من طرف متتبعي زوجة الممثل التركي، مطالبين فدوى بسحب الصورة من حسابها احتراما للمتوفية.