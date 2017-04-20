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منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 12:19 منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة | مجتمع
منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة
وجه منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة مذكرة إلى رئيس الحكومة والفرق البرلمانية، حول الانتظارات العاجلة للشباب المغربي، وتضمنت المذكرة اقتراحات من أهمها إحداث لجنة بين وزارية تسهر على تنفيذ

شوف تيفي

وجه منتدى الشباب المغربي للألفية الثالثة مذكرة إلى رئيس الحكومة والفرق البرلمانية، حول الانتظارات العاجلة للشباب المغربي، وتضمنت المذكرة اقتراحات من أهمها إحداث لجنة بين وزارية تسهر على تنفيذ السياسات العمومية للشباب، وتعميم التغطية الصحية على جميع الطلبة، مع إعادة الاعتبار إلى شهادة البكالوريا برفض تقادمها، وعدم إقرار البكالوريا الجديدة لقبول المترشحين للوظائف العمومية والراغبين في التسجيل بإحدى مؤسسات التعليم العالي.

كما طالب المنتدى برفع سن المستفيدين من برامج الاستراتيجية الوطنية للشباب من 29 سنة إلى 40 سنة، و إخراج المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي إلى حيز الوجود، وهي مطالب اعتبرها المنتدى مهمة قبل الحديث عن أي إصلاح لوضعية الشباب المغربي الذي يعاني ويلات البطالة والتهميش.

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