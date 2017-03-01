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سكوب.. قبل اعتقاله..ها فين كان ''ولد الفشوش'' يومين بعد شريطه الشهير ''Mr le constateeeeeur''

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 12:13 سكوب.. قبل اعتقاله..ها فين كان ولد الفشوش يومين بعد شريطه الشهير Mr le constateeeeeur | حوادث و حقوق
سكوب.. قبل اعتقاله..ها فين كان ''ولد الفشوش'' يومين بعد شريطه الشهير ''Mr le constateeeeeur''
حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات حصرية تفيد بأن ''حمزة'' ابن الميلياردير الصحراوي الشهير المرحوم محمد الدرهم , نقل يوم الاثنين الماضي مباشرة بعد حادثة ''الفيراري'' الشهيرة إلى إحدى المصحات الخاصة بعلاج

شوف تيفي :

 حصلت "شوف تيفي" على معلومات حصرية تفيد بأن "حمزة" ابن الميلياردير الصحراوي الشهير المرحوم محمد الدرهم , نقل يوم الاثنين الماضي مباشرة بعد حادثة "الفيراري" الشهيرة إلى إحدى المصحات الخاصة بعلاج الادمان الشهيرة بالدارالبيضاء حيث مكث بها ليلتين.

 و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الشاب "حمزة" وضع في غرفة بالمصحات الخاصة ممنوع من الزيارة إلا من طرف شقيقه .

 و زادت مصادرنا أن تكلفة الاستشفاء بهذه المصحة التي تعتبر أكبر مصحة لمعالجة الادمان و الاضطرابات النفسية تصل إلى 10 آلف درهما لليلة الواحدة , كما أضافت المصادر ذاتها أن هذه المصحة التي تتوفر على أحدث المعدات و طواقم طبية ذات تكوين عالي و ممرضين يتابعون كل كبيرة و صغيرة بالاضافة على الكم الهائل من الكاميرات المثبتة داخل و المصحة و خارجها ،تعتبر الوجهة الأولى لعدد من أبرز الشخصيات الكبيرة بالمغرب التي يعاني أفرادها من الإدمان.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ولد الفشوش الفيراري شوف تيفي المصحة حمزة

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أمس 21:44 GMT

عاجل: الخبر الذي ينتظره الجميع.. توقيف ولد لفشوش بعد حادثة الفيراري و الشامبانيا بالرباط

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