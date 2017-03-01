سكوب.. قبل اعتقاله..ها فين كان ''ولد الفشوش'' يومين بعد شريطه الشهير ''Mr le constateeeeeur'' ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات حصرية تفيد بأن ''حمزة'' ابن الميلياردير الصحراوي الشهير المرحوم محمد الدرهم , نقل يوم الاثنين الماضي مباشرة بعد حادثة ''الفيراري'' الشهيرة إلى إحدى المصحات الخاصة بعلاج

شوف تيفي :

حصلت "شوف تيفي" على معلومات حصرية تفيد بأن "حمزة" ابن الميلياردير الصحراوي الشهير المرحوم محمد الدرهم , نقل يوم الاثنين الماضي مباشرة بعد حادثة "الفيراري" الشهيرة إلى إحدى المصحات الخاصة بعلاج الادمان الشهيرة بالدارالبيضاء حيث مكث بها ليلتين.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن الشاب "حمزة" وضع في غرفة بالمصحات الخاصة ممنوع من الزيارة إلا من طرف شقيقه .

و زادت مصادرنا أن تكلفة الاستشفاء بهذه المصحة التي تعتبر أكبر مصحة لمعالجة الادمان و الاضطرابات النفسية تصل إلى 10 آلف درهما لليلة الواحدة , كما أضافت المصادر ذاتها أن هذه المصحة التي تتوفر على أحدث المعدات و طواقم طبية ذات تكوين عالي و ممرضين يتابعون كل كبيرة و صغيرة بالاضافة على الكم الهائل من الكاميرات المثبتة داخل و المصحة و خارجها ،تعتبر الوجهة الأولى لعدد من أبرز الشخصيات الكبيرة بالمغرب التي يعاني أفرادها من الإدمان.