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مثير:بعد بلال..فنان راي جزائري مشهور يتجاوز حدوده ويحاول خلق الفتنة بين الشعب المغربي والجزائري وها شنو قال

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 12:06 مثير:بعد بلال..فنان راي جزائري مشهور يتجاوز حدوده ويحاول خلق الفتنة بين الشعب المغربي والجزائري وها شنو قال | ثقافة و فنون
مثير:بعد بلال..فنان راي جزائري مشهور يتجاوز حدوده ويحاول خلق الفتنة بين الشعب المغربي والجزائري وها شنو قال
في تصريح مثير تجاوز الحدود، أدلى به فنان الراي الجزائري الشاب رشدي لصحيفة الشروق الجزائرية، أوضح أنه يرفض حمل العلم المغربي على ظهره كما قام بذلك فنانون جزائريون آخرون مثل الشاب بلال والشاب خالد

"شوف تيفي"

في تصريح مثير تجاوز الحدود، أدلى به فنان الراي الجزائري الشاب رشدي لصحيفة الشروق الجزائرية، أوضح أنه يرفض حمل العلم المغربي على ظهره كما قام بذلك فنانون جزائريون آخرون مثل الشاب بلال والشاب خالد والشاب فضيل.

وأشار ذات المتحدث أن مهرجان موازين وجه له دعوة رسمية لحضور دورة 2017 لكنه رفض الاستجابة لهذه الدعوة، رابطا الموضع بقضية الصحراء وبالمال وبالسياسة، مؤكدا إعداده لأغنية سينتقد خلالها المغرب وسيتغنى فيها بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

هذه التصريحات التي أدلى بها الشاب رشدي "النكرة" الذي لا يعرفه المغاربة عشاق الراي، تهدف بالأساس كما أوضح نشطاء جزائريون بمواقع التواصل الاجتماعي إلى خلق الفتنة بين شعبين يعشقان بعضهما البعض عاشا طيلة قرون في تلاحم، تقاسموا التقاليد والعادات واحترام بعضهم البعض، موضحين أن أمثال "رشدي" وأبواق قصر المرداية الخسيسة تعمل بشتى الطرق لنيل من هذه الروابط".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشاب رشدي صحيفة الشروق

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