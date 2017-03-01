خبر هام لجميع مستعملي الطريق .. الشركة الوطنية للطربق السيارة تعمم هذه الخدمة على الصعيد الوطني ﻿

أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم زبائنها مستعملي الطريق السيار أنها عممت خدمة الأداء عن بعد ''جواز'' على مستوى جميع محطات الأداء المتواجدة على محاور الطرق السيارة لتغطي بذلك جميع

شوف تيفي:الفطواكي عبدالقادر



أنهت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم زبائنها مستعملي الطريق السيار أنها عممت خدمة الأداء عن بعد "جواز" على مستوى جميع محطات الأداء المتواجدة على محاور الطرق السيارة لتغطي بذلك جميع التراب الوطني.



ذكر بلاغ للشركة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أنه أصبح بإمكان مستعملي الطريق السيار السفر عبر جميع الشبكة الوطنية للطرق السيارة باستعمال وسيلة الأداء "جواز" بكل بساطة وراحة , وبما أن وسائل الأداء الأوتوماتيكية تمثل المستقبل و تشكل محورا رئيسيا في الاستراتيجية التنموية، فإن الشركة الوطنية سجلت قفزة تكنولوجية كبرى بتعميم خدمة الأداء عن بعد "جواز".

يجدر بالذكر أن هذه ليست سوى المحطة الأولى من التزام الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بإنجاز المزيد من الاستثمارات في التكنولوجيات الحديثة لجعل البنيات التحتية للطرق السيارة وخدمة الزبون في مستوى المعايير الدولية , كما أنه و من خلال استعمال نمط الأداء عن بعد "جواز" يستفيد الزبون من العديد من المزايا كبساطة وأمان عملية الأداء، و الراحة و ربح الوقت عند المرور من الممرات المخصصة لذلك بالاضافة إلى سلاسة حركة السير، و كذا سهولة التعبئة مباشرة على الموقع الإلكتروني للشركة أو داخل الوكالات, كما سيتمكن الزبون مستقبلاً من الاستفادة من عروض ترويجية وبرنامج وفاء.