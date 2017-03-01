وكالة الاستخبارات الأمريكية تكشف عبر وثائق حساسة دعم الجزائر لإسبانيا عسكريا لمواجهة الحسن الثاني في الصحراء المغربية ﻿

أفرجت وكالة الاستخبارات الأمريكية عن جزء من أرشيفها المتعلق بالصراع حول الصحراء بين المغرب وإسبانيا والجزائر.

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أفرجت وكالة الاستخبارات الأمريكية عن جزء من أرشيفها المتعلق بالصراع حول الصحراء بين المغرب وإسبانيا والجزائر.

ووفقا لما أوردته ''المساء'' في عددها ليومه الخميس 20 أبريل 2017، استنادا إلى مراسلة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكية هنري كسنجر، قالت ''إذا استمر الوجود العسكري في الصحراء، سيتحول الأمر إلى صراع عسكري. إذا خسر المغرب هذا الرهان، فلن يتردد أبدا في استخدام القوة العسكرية واللجوء إلى المواجهة. والحقيقة أن الجزائر أيضا يمكنها أن تنخرط في الملف، بالإضافة إلى موريتانيا ذات الارتباط المباشر بالملف''.

وأضافت الوثيقة المؤرخة بسنة 1975 قبيل المسيرة الخضراء: '' لقد ناقشنا هذا الأمر مع وكالات الاستخبارات المركزية وحذرنا أيضا من الوضع الحالي، وبعثنا بالعناصر التحليلية المتعلقة بالموضوع. الحسن الثاني يُشكل خطرا حقيقا على إسبانيا في القادم من الأيام، ولا شك أن تحركاته بدأت غشت الماضي من أجل حث إسبانيا على تنفيذ التزاماتها وليس مستبعدا أن يلجأ إلى المحكمة الدولية لحسم الملف''.

وزادت الوثائق، بحسب ''المساء''، متحدثة عن تفاصيل دقيقة جدا عن الصراع '' ونود أن نضيف أن ملك المغرب مسنود بقاعدة شعبية كبيرة جدا فيما يرتبط بملف الصحراء، ولذلك فإن أي خيار يتخذه سيكون محاطا بقوة من الشارع. أما استخدام القوة العسكرية، الذي نرى أن الحسن الثاني يُفكر فيه، فليس رهانا مضمونا جدا، كما أننا نشدد في هذا الإطار على أن المغرب يشك في تورط الجزائر في مد الجيش الجزائري بالدعم العسكري، وفي حال اشتعلت الحرب، ليس مستعبدا أن يكون المغرب مدعوما بكل من منظمة التحرير الفلسطينية والسعودية ومصر أيضا''.