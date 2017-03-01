مثــــير:فاسيبوك وغوغل بين 150 شركة أمريكية تهاجم سياسة ترامب المعادية للهجرة ﻿

هاجمت أزيد من 150 شركة أمريكية يعمل معظمها في قطاع التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل وأمازون ومايكروسوفت، في وثيقة قضائية ، أمس الاربعاء، من جديد سياسة دونالد ترامب المعادية للهجرة.

شوف تيفي:

هاجمت أزيد من 150 شركة أمريكية يعمل معظمها في قطاع التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل وأمازون ومايكروسوفت، في وثيقة قضائية ، أمس الاربعاء، من جديد سياسة دونالد ترامب المعادية للهجرة.

وجاء في الوثيقة التي قدمت إلى محكمة الاستئناف في فرجينيا أن المرسوم الذي راجعه ترامب ووقعه مطلع مارس الماضي بعد صيغة أولى أصدرها في نهاية يناير " يكبد الشركات الأمريكية وموظفيها وكل الاقتصاد خسائر كبيرة ".

ويفترض أن تنظر هذه المحكمة في شرعية المرسوم الذي يهدف الى منع دخول اللاجئين ومواطني ست دول مسلمة الى الولايات المتحدة ، وهو يشكل محور مواجهة قضائية، وقد علق قاض في هاواي تطبيقه خلال شهر مارس الماضي.

وتؤكد رسالة الشركات دعمها رسميا معارضي المرسوم، مذكرة خصوصا بان الولايات المتحدة هي "أمة مهاجرين" وبمشاركة هؤلاء في الحياة الاقتصادية والسياسية والرياضية للبلاد.

كما تشير هذه الشركات الى ان المرسوم يضر بقدرة الشركات الأمريكية على المنافسة على الساحة الدولية وعلى توظيف أشخاص موهوبين، ويشجع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستقرار والتوظيف خارج الولايات المتحدة.

ووقعت 162 شركة هذه الرسالة بينها "انتل" و"هولت باكارد" و"اي-باي" و"ياهو" وكذلك "نيفليكس" وشركتا الملياردير ايلون موسك "سبيس اكس" و"تيسلا" وشركات جاك دورسي "سكوير" و"تويتر"، الى جانب عدد من الشركات الناشئة مثل "ايربي ان بي" و"فيتبيت" و"غوبرو" وبيتيريست" و"سناب" و"اوبر".

وتضم اللائحة ايضا شركات من خارج قطاع التكنولوجيا مثل شركة انتاج الالبان "شوباني".

وكانت كبريات شركات التكنولوجيا الامريكية بينها "آبل" و"فيسبوك" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"تويتر"، قد قدمت في فبراير 2017 التماسا مشتركا إلى القضاء ضد مرسوم ترامب.

وقالت هذه الشركات التي وقعت على الالتماس، ومعظمهما من شركات التكنولوجيا التي توظف الكثير من المهاجرين، ان الحظر يلحق "ضررا كبيرا بالاعمال الامريكية، وبالتالي بالابتكار والنمو"، وذلك وفق نسخة من الالتماس نشرت في عدد من وسائل الاعلام الأمريكية.