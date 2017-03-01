 مثــــير:فاسيبوك وغوغل بين 150 شركة أمريكية تهاجم سياسة ترامب المعادية للهجرة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة

مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي البيجيدي الإستفادة من فريق البام | بوليتيك

مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي ''البيجيدي '' الإستفادة من فريق ''البام''

عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني | مجتمع

عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني

منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة | مجتمع

منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة

سكوب.. قبل اعتقاله..ها فين كان ولد الفشوش يومين بعد شريطه الشهير Mr le constateeeeeur | حوادث و حقوق

سكوب.. قبل اعتقاله..ها فين كان ''ولد الفشوش'' يومين بعد شريطه الشهير ''Mr le constateeeeeur''

مثير:بعد بلال..فنان راي جزائري مشهور يتجاوز حدوده ويحاول خلق الفتنة بين الشعب المغربي والجزائري وها شنو قال | ثقافة و فنون

مثير:بعد بلال..فنان راي جزائري مشهور يتجاوز حدوده ويحاول خلق الفتنة بين الشعب المغربي والجزائري

خبر هام لجميع مستعملي الطريق .. الشركة الوطنية للطربق السيارة تعمم هذه الخدمة على الصعيد الوطني | مجتمع

خبر هام لجميع مستعملي الطريق .. الشركة الوطنية للطربق السيارة تعمم هذه الخدمة على الصعيد الوطني

وكالة الاستخبارات الأمريكية تكشف عبر وثائق حساسة دعم الجزائر لإسبانيا عسكريا لمواجهة الحسن الثاني في الصحراء المغربية | بوليتيك

وكالة الاستخبارات الأمريكية تكشف عبر وثائق حساسة دعم الجزائر لإسبانيا عسكريا لمواجهة الحسن

عاجل:امرأة من بين موقوفين في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بسلا | حوادث و حقوق

عاجل:امرأة من بين موقوفين في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بسلا

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

مثــــير:فاسيبوك وغوغل بين 150 شركة أمريكية تهاجم سياسة ترامب المعادية للهجرة

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 11:37 مثــــير:فاسيبوك وغوغل بين 150 شركة أمريكية تهاجم سياسة ترامب المعادية للهجرة | دولي
مثــــير:فاسيبوك وغوغل بين 150 شركة أمريكية تهاجم سياسة ترامب المعادية للهجرة
هاجمت أزيد من 150 شركة أمريكية يعمل معظمها في قطاع التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل وأمازون ومايكروسوفت، في وثيقة قضائية ، أمس الاربعاء، من جديد سياسة دونالد ترامب المعادية للهجرة.

شوف تيفي:

هاجمت أزيد من 150 شركة أمريكية يعمل معظمها في قطاع التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل وأمازون ومايكروسوفت، في وثيقة قضائية ، أمس الاربعاء، من جديد سياسة دونالد ترامب المعادية للهجرة.

وجاء في الوثيقة التي قدمت إلى محكمة الاستئناف في فرجينيا أن المرسوم الذي راجعه ترامب ووقعه مطلع مارس الماضي بعد صيغة أولى أصدرها في نهاية يناير " يكبد الشركات الأمريكية وموظفيها وكل الاقتصاد خسائر كبيرة ".

ويفترض أن تنظر هذه المحكمة في شرعية المرسوم الذي يهدف الى منع دخول اللاجئين ومواطني ست دول مسلمة الى الولايات المتحدة ، وهو يشكل محور مواجهة قضائية، وقد علق قاض في هاواي تطبيقه خلال شهر مارس الماضي.

وتؤكد رسالة الشركات دعمها رسميا معارضي المرسوم، مذكرة خصوصا بان الولايات المتحدة هي "أمة مهاجرين" وبمشاركة هؤلاء في الحياة الاقتصادية والسياسية والرياضية للبلاد.

كما تشير هذه الشركات الى ان المرسوم يضر بقدرة الشركات الأمريكية على المنافسة على الساحة الدولية وعلى توظيف أشخاص موهوبين، ويشجع الشركات المتعددة الجنسيات على الاستقرار والتوظيف خارج الولايات المتحدة.

ووقعت 162 شركة هذه الرسالة بينها "انتل" و"هولت باكارد" و"اي-باي" و"ياهو" وكذلك "نيفليكس" وشركتا الملياردير ايلون موسك "سبيس اكس" و"تيسلا" وشركات جاك دورسي "سكوير" و"تويتر"، الى جانب عدد من الشركات الناشئة مثل "ايربي ان بي" و"فيتبيت" و"غوبرو" وبيتيريست" و"سناب" و"اوبر".

وتضم اللائحة ايضا شركات من خارج قطاع التكنولوجيا مثل شركة انتاج الالبان "شوباني".

وكانت كبريات شركات التكنولوجيا الامريكية بينها "آبل" و"فيسبوك" و"غوغل" و"مايكروسوفت" و"تويتر"، قد قدمت في فبراير 2017 التماسا مشتركا إلى القضاء ضد مرسوم ترامب.

وقالت هذه الشركات التي وقعت على الالتماس، ومعظمهما من شركات التكنولوجيا التي توظف الكثير من المهاجرين، ان الحظر يلحق "ضررا كبيرا بالاعمال الامريكية، وبالتالي بالابتكار والنمو"، وذلك وفق نسخة من الالتماس نشرت في عدد من وسائل الاعلام الأمريكية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب فايسبوك غوغل مهاجرين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

كندا تُوقف مغربيا كان يخطط لقتل منفذ هجوم ضد مسجد بـ كيبيك | دولي

كندا تُوقف مغربيا كان يخطط لقتل منفذ هجوم ضد مسجد بـ ''كيبيك''

عاجل.. انتحاري ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية فجر نفسه في قسنطينة بالجزائر | دولي

عاجل.. انتحاري ينتمي إلى تنظيم الدولة الإسلامية فجر نفسه في قسنطينة بالجزائر

عاجل:انفجار عبوة ناسفة يهز العاصمة اليونانية | دولي

عاجل:انفجار عبوة ناسفة يهز العاصمة اليونانية

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل براريك المغاربة في إسبانيا..الوثائق والفلوس ضاعو ليهم+تفصايل حصرية | دولي

عاجل وبالصور..حريق مهول داخل براريك المغاربة في إسبانيا..الوثائق والفلوس ضاعو ليهم+تفصايل حصرية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من بعد ما داركسيدة وحيح بالشامبانيا فالفيراري..ولد لفشوش مشا يتعالج من الإدمان قبل ما يوقفوه رجال الحموشي فكازا وها فيــــن (فيديو) | بــووز
منذ 59 دقيقة

من بعد ما داركسيدة وحيح بالشامبانيا فالفيراري..ولد لفشوش مشا يتعالج من الإدمان قبل ما يوقفوه رجال الحموشي فكازا وها فيــــن (فيديو)

بالفيديو..شوفو الجزائريين سولوهم شحال من حبة بنان كليتي في 2017..أجوبة غير متوقعة‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..شوفو الجزائريين سولوهم شحال من حبة بنان كليتي في 2017..أجوبة غير متوقعة‎

بسبب المخدرات..مسخوط مـــو هْرَس الدار كاملة..هاذشي فكازا (فيديو) | بــووز

بسبب المخدرات..مسخوط مـــو هْرَس الدار كاملة..هاذشي فكازا (فيديو)

بالفيديو.. يوميات لالة لعروسة -الحلقة 8 - HD | قنوات أخرى

بالفيديو.. يوميات لالة لعروسة -الحلقة 8 - HD

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة

مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي البيجيدي الإستفادة من فريق البام | بوليتيك

مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي ''البيجيدي '' الإستفادة من فريق ''البام''

عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني | مجتمع

عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني

منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة | مجتمع

منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة

﻿ ﻿
أمس 21:44 GMT

عاجل: الخبر الذي ينتظره الجميع.. توقيف ولد لفشوش بعد حادثة الفيراري و الشامبانيا بالرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.