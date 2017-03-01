فيديو خطير يهز الفايسبوك..شوفو الحُكرة: مواطن يتعرض للسرقة وللضرب بواسطة السلاح الأبيض على يد لص ضواحي أكادير ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خطير، ظهر خلاله شاب مسلح وهو يقوم بالاعتداء وسرقة هاتف أحد المواطنين بمنطقة الدشيرة ضواحي مدينة أكادير.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خطير، ظهر خلاله شاب مسلح وهو يقوم بالاعتداء وسرقة هاتف أحد المواطنين بمنطقة الدشيرة ضواحي مدينة أكادير.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة و 10 ثواني، مرتكب هذا الفعل الإجرامي وهو يعترض سبيل المواطن، حيث قام بتوجيه العديد من الضربات له بواسطة السلاح الأبيض قبل أن يفر من مكان الواقعة بمساعدة شريكه الذي كان على دراجة نارية من نوع "سي 90".

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بالتحرك السريع وإيقاف اللصين وتطهير شوارع الدشيرة من اللصوص وحماية المواطنين الأبرياء.