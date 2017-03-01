 صادم..شبكة تُهرب الإفريقيات من المغرب لبيعهن بـ 8 ملايين سنتيم بأوروبا..تفاصيل صادمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق

فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة

مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي البيجيدي الإستفادة من فريق البام | بوليتيك

مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي ''البيجيدي '' الإستفادة من فريق ''البام''

عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني | مجتمع

عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني

منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة | مجتمع

منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة

سكوب.. قبل اعتقاله..ها فين كان ولد الفشوش يومين بعد شريطه الشهير Mr le constateeeeeur | حوادث و حقوق

سكوب.. قبل اعتقاله..ها فين كان ''ولد الفشوش'' يومين بعد شريطه الشهير ''Mr le constateeeeeur''

مثير:بعد بلال..فنان راي جزائري مشهور يتجاوز حدوده ويحاول خلق الفتنة بين الشعب المغربي والجزائري وها شنو قال | ثقافة و فنون

مثير:بعد بلال..فنان راي جزائري مشهور يتجاوز حدوده ويحاول خلق الفتنة بين الشعب المغربي والجزائري

خبر هام لجميع مستعملي الطريق .. الشركة الوطنية للطربق السيارة تعمم هذه الخدمة على الصعيد الوطني | مجتمع

خبر هام لجميع مستعملي الطريق .. الشركة الوطنية للطربق السيارة تعمم هذه الخدمة على الصعيد الوطني

وكالة الاستخبارات الأمريكية تكشف عبر وثائق حساسة دعم الجزائر لإسبانيا عسكريا لمواجهة الحسن الثاني في الصحراء المغربية | بوليتيك

وكالة الاستخبارات الأمريكية تكشف عبر وثائق حساسة دعم الجزائر لإسبانيا عسكريا لمواجهة الحسن

عاجل:امرأة من بين موقوفين في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بسلا | حوادث و حقوق

عاجل:امرأة من بين موقوفين في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية بسلا

أهذا كل ما نستحقه كمغاربة؟

صادم..شبكة تُهرب الإفريقيات من المغرب لبيعهن بـ 8 ملايين سنتيم بأوروبا..تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 11:06 صادم..شبكة تُهرب الإفريقيات من المغرب لبيعهن بـ 8 ملايين سنتيم بأوروبا..تفاصيل صادمة | مجتمع
صادم..شبكة تُهرب الإفريقيات من المغرب لبيعهن بـ 8 ملايين سنتيم بأوروبا..تفاصيل صادمة
كشف تحقيق مثير عن معطيات جديدة بخصوص شبكة دولية ذات أصول نيجيرية متخصصة في تهريب النساء الإفريقيات عبر المغرب لاستغلالهن جنسيا لسنوات عدة في ظروف سيئة مقابل مبالغ مالية هزيلة

"شوف تيفي"

كشف تحقيق مثير عن  معطيات جديدة بخصوص شبكة دولية ذات أصول نيجيرية متخصصة في تهريب النساء الإفريقيات عبر المغرب لاستغلالهن جنسيا لسنوات عدة في ظروف سيئة مقابل مبالغ مالية هزيلة،  وأوضح التحقيق أن الشبكة الأخطبوطية التي تمكن الأمن المغربي بتنسيق مع الأنتربول والأمن الإسباني من تفكيكها تتكون من نساء ورجال تمتد من نيجيريا  والجزائر وصولا إلى المغرب وإسبانيا، وتحصل على أموال خيالية على حساب معاناة شابات وقاصرات إفريقيات يغادرن بيوت أسرهن بسبب الفقر.

وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الخميس فإن صحيفة "إلباييس"  كشفت أن التحقيقات الهادفة إلى تفكيك هذه الشبكة بدأت سنة 2015 عندما تم تحرير قاصر نيجيرية تبلغ من العمر  ربيعا هربت إلى مدينة سبتة المحتلة انطلاقا من شمال المغرب داخل سيارة، وأدى استنطاق القاصر إلى الوصول لأكبر مهرب للنساء الإفريقيات بالمغرب ويدعى حسب التحقيق "إيبو رابيل الذي استطاع منذ  تدبير خروج أكثر من ألف قارب غير شرعي من السواحل المغربية، حيث هرب أكثر من أف مهاجر، ما يدل على حجم العلاقات التي كانت للرجل خارج وداخل المغرب.

وأوضحت اليومية أن الشبكة كانت تعطي الأولوية للحسناوات الأصغر سنا ولا تغامر بتهريبهن بحرا، بل تنقلهن في سيارات إلى سبتة ومليلية حفاظا على حياتهن من أجل بيعهن بأثمان  مضاعفة في إسبانيا، وقد ضربت "ألباييس" مثلا بشابة جميلة هربت في سيارة إلى سبتة مقابل 30 ألف درهم في حين تبلغ قيمة التهريب على متن القوارب 15000 درهم.

وبعد وصول هؤلاء الفتيات إلى إسبانيا يضيف التحقيق، يتم استغلالهن لسنوات في دور الدعارة الراقية أو يمارسن الدعارة في الشارع تحت مراقبة رجال تابعين للشبكة، ويكن مرؤوسات من قبل مومس محترفة متقدمة في السن وفية لزعماء الشبكة، والتي تتكلف بتخزين الأموال التي تحصل عليها الضحايا وإيصالها للشبكة، وتكن الفتيات مطالبات كذلك بدفع 60 مليون سنتيم للشبكة كتكلفة لمسار الرحلة من نيجيريا إلى المغرب وصول إلى إسبانيا غير أن أغلبهن يقضين سنوات في الدعارة لحساب الشبكة دون القدرة على تسديد تلك المبالغ.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تفكيك الفتيات سيارات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني | مجتمع

عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني

منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة | مجتمع

منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة

خبر هام لجميع مستعملي الطريق .. الشركة الوطنية للطربق السيارة تعمم هذه الخدمة على الصعيد الوطني | مجتمع

خبر هام لجميع مستعملي الطريق .. الشركة الوطنية للطربق السيارة تعمم هذه الخدمة على الصعيد الوطني

وزارة الصحة تُقرر تسوية الوضعية الإدارية للممرضات والممرضين | مجتمع

وزارة الصحة تُقرر تسوية الوضعية الإدارية للممرضات والممرضين

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

من بعد ما داركسيدة وحيح بالشامبانيا فالفيراري..ولد لفشوش مشا يتعالج من الإدمان قبل ما يوقفوه رجال الحموشي فكازا وها فيــــن (فيديو) | بــووز
منذ 59 دقيقة

من بعد ما داركسيدة وحيح بالشامبانيا فالفيراري..ولد لفشوش مشا يتعالج من الإدمان قبل ما يوقفوه رجال الحموشي فكازا وها فيــــن (فيديو)

بالفيديو..شوفو الجزائريين سولوهم شحال من حبة بنان كليتي في 2017..أجوبة غير متوقعة‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..شوفو الجزائريين سولوهم شحال من حبة بنان كليتي في 2017..أجوبة غير متوقعة‎

بسبب المخدرات..مسخوط مـــو هْرَس الدار كاملة..هاذشي فكازا (فيديو) | بــووز

بسبب المخدرات..مسخوط مـــو هْرَس الدار كاملة..هاذشي فكازا (فيديو)

بالفيديو.. يوميات لالة لعروسة -الحلقة 8 - HD | قنوات أخرى

بالفيديو.. يوميات لالة لعروسة -الحلقة 8 - HD

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة (تفاصيل صادمة) | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

فضيحة و بالفيديو .. أب مسجون احتجز ابنته العشرينية لمدة سنوات داخل أحد الأكواخ بخميس الزمامرة

مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي البيجيدي الإستفادة من فريق البام | بوليتيك

مثير..نائب بن كيران يعلن رغبة برلمانيي ''البيجيدي '' الإستفادة من فريق ''البام''

عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني | مجتمع

عاجل: الموت يُخيم على أسرة إيمان الباني

منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة | مجتمع

منتدى الشباب يدعو إلى إعادة الاعتبار للبكالوريا القديمة

﻿ ﻿
أمس 21:44 GMT

عاجل: الخبر الذي ينتظره الجميع.. توقيف ولد لفشوش بعد حادثة الفيراري و الشامبانيا بالرباط

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.