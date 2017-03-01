 سعد الدين العثماني يلتقي المركزيات النقابية وسط تعهدات برفع أسعار الغاز والسكر والدقيق ﻿
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سعد الدين العثماني يلتقي المركزيات النقابية وسط تعهدات برفع أسعار الغاز والسكر والدقيق | بوليتيك

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سعد الدين العثماني يلتقي المركزيات النقابية وسط تعهدات برفع أسعار الغاز والسكر والدقيق

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 10:49 سعد الدين العثماني يلتقي المركزيات النقابية وسط تعهدات برفع أسعار الغاز والسكر والدقيق | بوليتيك
سعد الدين العثماني يلتقي المركزيات النقابية وسط تعهدات برفع أسعار الغاز والسكر والدقيق
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيعقد إجتماعا بمقر رئاسة الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إبتداءا من بحر الأسبوع المقبل.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني سيعقد إجتماعا بمقر رئاسة الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إبتداءا من بحر الأسبوع المقبل.

وتأتي خطوة إجتماع رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية مباشرة بعد إعلانه خلال عرضه للبرنامج الحكومي، عن حزمة من الإصلاحات التي ستمس القدرة الشرائية للمواطنين بشكل مباشر، حيث تعهد رئيس الحكومة بإتمام إصلاح صندوق المقاصة الذي مازال يدعم ثلاثة مواد أساسية وهي السكر والغاز والدقيق.

وصرح العثماني يوم أمس أمام البرلمانيين أن إتمام إصلاح صندوق المقاصة إجراء إستراتيجي تهدف الحكومة من خلاله تحويل الإعتمادات المالية المرصودة لصندوق المقاصة، نحو صندوق التماسك الإجتماعي، وهي الخطوة التي سبق للمركزيات النقابية أن رفضتها بشكل قاطع في عهد رئيس الحكومة السابق.

من جهة ثانية، كشف عضو بإحدى المركزيات النقابية، أنهم تلقوا وعودا بعقد إجتماعات مع رئيس الحكومة في إطار الحوار الإجتماعي سينطلق إبتداءا من الأسبوع المقبل، حيث توصلت النقابات عبر محمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني والنقابي السابق بالإتحاد الوطني للشغل.

وأضاف ذات المصدر، أن البرنامج الحكومي، يؤكد بشكل مباشر عزم الحكومة ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ستزداد معاناة دوي الدخل المحدود، رغم تعهد العثماني بتقديم الدعم المباشر للأسر المعوزة وهو الإجراء الذي يستعين به السياسيون لتمرير إصلاحاتهم.

وإستنادا لذات المصدر، فالعثماني وحكومته عازمون على الزيادة في أثمان الغاز والسكر والدقيق، وهي المواد التي يستهلكها المغاربة بكثرة، حيث أن رفع أسعار هذه المواد الأساسية لن يمر مرور الكرام وبدون إحتجاج.

‫شوف تيفي

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