كندا تُوقف مغربيا كان يخطط لقتل منفذ هجوم ضد مسجد بـ ''كيبيك'' ﻿

أوقفت السلطات الكندية مغربي يحمل جواز سفر إيطالي، يوم السبت الماضي، خلال الاحتفال بـ''عيد الصفح'' بكيبيك، بعد اتهامه بتهديد منفذ هجوم مسجد كيبيك وعائلته بالقتل.

شوف تيفي

أوقفت السلطات الكندية مغربي يحمل جواز سفر إيطالي، يوم السبت الماضي، خلال الاحتفال بـ''عيد الصفح'' بكيبيك، بعد اتهامه بتهديد منفذ هجوم مسجد كيبيك وعائلته بالقتل.

وعبر مغربي يدعى محمد أمين ابن فارس،يبلغ من العمر 33 سنة، المحيط الأطلنطي قادما من العاصمة لندن، في اتجاه كندا، وذلك بغية مهاجمة أسرة '' الكسندر بيزونيت'' منفذ الهجوم المسلح داخل مسجد مما أودى بحياة مصليين وجرح العشرات، بمنطقة كيبيك الكندية.

ووفقا لما أوردته تقارير إعلامية محلية متعددة، فإن المغربي المذكور وبمجرد وصوله، بدأ يجمع معلومات عن مكان تواجد اليكسندر بيزونيت وعائلته، وذلك بـ '' غرض الانتقام للقتلى الذي راحوا ضحايا هجومه''، يوم 29 يناير الماضي.

وأشارت إلى السلطات المحلية لم تعثر عن أي أسلحة بحوزة المغربي المذكور لحظة توقيفه.