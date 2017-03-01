مرة أخرى..21 تلميذة تدخلن في نوبات هستيرية وسط مؤسسة تعليمية بخريبكة ﻿

في سيناريو مشابه لواقعة الفقيه بنصالح الأسبوع الماضي، شهدت مؤسسة تعليمية بمدينة خريبكة أمس دخول 21 تلميذة في نوبات هسترية نجم عنها فقدانهن للوعي.

"شوف تيفي"

في سيناريو مشابه لواقعة الفقيه بنصالح الأسبوع الماضي، شهدت مؤسسة تعليمية بمدينة خريبكة أمس دخول 21 تلميذة في نوبات هسترية نجم عنها فقدانهن للوعي.



وحسب مصادر محلية فإن التلميذات تتابعن دراستهن بالمستوى الثانية ثانوي إعدادي بالجماعة القروية الكفاف ضواحي خريبكة، تم نقلهن على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني، حيث تلقين الإسعافات الأولية قبل أن تغادرن إلى منازلهن.



وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالفقيه بن صالح قد أوضحت في بلاغ لها الأسبوع الماضي أن 54 تلميذة تتابعن دراستهن بالثانوية الإعدادية عقبة بن نافع تم نقلهن إلى قسم المستعجلات بمستشفى القرب لمدينة سوق السبت أولاد النمة، حيث أكد الفريق الطبي للمستشفى أن الأمر لا يتعلق بتاتا بأية حالة تسمم غذائي أو دوائي، بل هو مجرد نوبات هستيرية جماعية عرضية تم التعامل معها وعلاجها بحقن مهدئة وهواء الأوكسجين، مؤكدة أن جميع التلميذات غادرن المستشفى مصحوبات بأولياء أمورهن في حالة صحية عادية بعد خضوعهن للفحص والمراقبة والعلاج.