صور جديدة.. الأميرة للا خديجة فرحانة بزاف في قلب ميامي ﻿

"شوف تيفي"
نشر سفيان البحري على صفحته بالفايسبوك صورا جديدة للملك محمد السادس وللأميرة الصغيرة للا خديجة رفقة مغاربة بميامي الأمريكية.
وأشار البحري في تعليقه على إحدى الصور أن الأميرة للا خديجة عبرت لشاب مغربي عن إعجابها الكبير بميامي، وهو ما جعل النشطاء يتفاعلون بكثرة مع الصورة معبرين عن إعجابهم الكبير بالأميرة الصغيرة.
ومن جهة أخرى، أثارت صورة الملك محمد السادس إعجاب الكثير من النشطاء الذين تمنوا للأسرة العلوية الشريفة قضاء عطلة ممتعة بميامي.
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