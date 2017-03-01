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بالفيديو .. أسماء المنور فراحة و ناشطة و ها على من غنات '' عندو الزين عندو الحمام ''

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 08:17 بالفيديو .. أسماء المنور فراحة و ناشطة و ها على من غنات عندو الزين عندو الحمام | ثقافة و فنون
بالفيديو .. أسماء المنور فراحة و ناشطة و ها على من غنات '' عندو الزين عندو الحمام ''
تداول رواد الفضاء الأزرق فايسبوك شريطا للنجمة المغربية ''أسماء لمنور'' و هي تحمل ''يوسف'' المولود الجديد الذي رزق به شقيقها ''ياسين'' بداية الأسبوع الجاري.

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

تداول رواد الفضاء الأزرق فايسبوك شريطا للنجمة المغربية "أسماء لمنور" و هي تحمل "يوسف" المولود الجديد الذي رزق به شقيقها "ياسين" بداية الأسبوع الجاري.

و ظهر صاحبة "عندو الزين " في غاية الانشراح و الفرح و هي تحمل المولود الجديد و تداعبه و تغني له أغنيتها الجديد قبل أن تكيف كلماتها مع المناسبة السعيدة منشدة " عندو الزين عندو يوسف دايرو في دارو و أنا الحب جابني تا لماربيا" في اشارة من أسماء للمدنية الاسبانية التي يقطن بها شقيقها.

و كانت مبدعة رائعة "صبيا" قد طارت على عجل الى اسبانيا لمشاركة أسرة أخيها "ياسين" فرحة ازديان بمولوده الجديد الذي اختار له من الأسماء "يوسف".

‫شوف تيفي

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الفضاء الأزرق فايسبوك أسماء لمنور عندو الزين الفطواكي

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