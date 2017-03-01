حصري..أمن درب السلطان بوقع أكبر عصابة لترويج القرقوبي بالبيضاء ضمنها امرأة ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
خلفا لما تم تداوله في عدد من المواقع الالكترونية حول خبر حول تفكيك امن أنفا زوال اليوم لعصابة تنشط في الاتجار في الاقراص المهلوسة .
حصلت "شوف تيفي" على معلومات من مصادرها الخاصة تفيد أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الفداء درب السلطان هي من تمكنت زوال اليوم و بعد كمين محكم من توقيف عصابة تنشط في مجال الاتجار في الأقراص المهلوسة , مشكلة من رجل و زوجته بالإضافة إلى مساعد لهما على مثن سيارة خفيفة مكترات من إحدى وكالات كراء السيارات و بحوزتهم أزيد من 3000 حبة من الأقراص المهلوسة , و ذلك على مشارف سوق القريعة الشعبي بالدارالبيضاء.
و ذكرت المصادر أن السيارة الموقوف تم نقلها الى الدائرة الأمنية الفداء درب السلطان قصد اعادة تفتيشها , فيما وضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معهم قبل تقديمهم للعدالة .
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