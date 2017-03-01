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حصري..أمن درب السلطان بوقع أكبر عصابة لترويج القرقوبي بالبيضاء ضمنها امرأة

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 06:24 حصري..أمن درب السلطان بوقع أكبر عصابة لترويج القرقوبي بالبيضاء ضمنها امرأة | حوادث و حقوق
حصري..أمن درب السلطان بوقع أكبر عصابة لترويج القرقوبي بالبيضاء ضمنها امرأة
خلفا لما تم تداوله في عدد من المواقع الالكترونية حول خبر حول تفكيك امن أنفا زوال اليوم لعصابة تنشط في الاتجار في الاقراص المهلوسة .

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر

خلفا لما تم تداوله في عدد من المواقع الالكترونية حول خبر حول تفكيك امن أنفا زوال اليوم لعصابة تنشط في الاتجار في الاقراص المهلوسة .
حصلت "شوف تيفي" على معلومات من مصادرها الخاصة تفيد أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الفداء درب السلطان هي من تمكنت زوال اليوم و بعد كمين محكم من توقيف عصابة تنشط في مجال الاتجار في الأقراص المهلوسة , مشكلة من رجل و زوجته بالإضافة إلى مساعد لهما على مثن سيارة خفيفة مكترات من إحدى وكالات كراء السيارات و بحوزتهم أزيد من 3000 حبة من الأقراص المهلوسة , و ذلك على مشارف سوق القريعة الشعبي بالدارالبيضاء.
و ذكرت المصادر أن السيارة الموقوف تم نقلها الى الدائرة الأمنية الفداء درب السلطان قصد اعادة تفتيشها , فيما وضع الموقوفون تحت تدابير الحراسة النظرية قصد تعميق البحث معهم قبل تقديمهم للعدالة .

‫شوف تيفي

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