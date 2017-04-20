طريف وبالصور.. ''قصرية كسكسو'' تُوقف تصوير أحد مشاهد السلسلة الفكاهية '' الخاوة '' ﻿

شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر
نشرت كل من الفنانة دنيا بوطازوت و "طارق بالرداد" عضو الفرقة الشعبية "فايف ستار" صور خاصة من كواليس السلسلة الفكاهية المغربية "الخاوة" و التي ستعرض خلال شهر رمضان المقبل.
و أظهرت الصور التي نشرها الفنانان المغربيان عدد من الممثلين المشاركين في هذا العمل الفني بالإضافة إلى الطاقم التقني و الفني و هم يجتمعون حول طبق "الكسكس" المغربي الشهير بعد أن قطعوا مشاهد التصوير إلى حين الانتهاء من تناول قصعة "الكسكسو ب7 خضاري" , الذي وعلى ما يبدو لم يستطع طاقم سلسلة "الخاوة" مقاومتها .
و كانت "شوف تيفي" سباقة لنشر خبر الشروع في تصوير هذه السلسة و التي ستعرض خلال شهر رمضان المقبل و التي سيلعب بطولتها كل من الفنانة ''دنيا بوطازوت'' و النجم ''محمد الخياري'' و ''عزيز الحطاب'' و الفنانة "ليلى الحديوي" و ''سعاد حسن'' و الكوميدي ''رشيد رفيق'' و عدد من الوجوه الفنية, فيما سيتكلف بالإخراج الفنان "إدريس الروخ".
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