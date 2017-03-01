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بعد وفاة سيدة بالمعبر الحدودي باب سبتة ... اصابة 5 نساء مغربيات بالمعبر الحدودي المذكور

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 06:09 بعد وفاة سيدة بالمعبر الحدودي باب سبتة ... اصابة 5 نساء مغربيات بالمعبر الحدودي المذكور | حوادث و حقوق
بعد وفاة سيدة بالمعبر الحدودي باب سبتة ... اصابة 5 نساء مغربيات بالمعبر الحدودي المذكور
تعرضت خمس نسوة مغربيات ينشطن في مجال التهريب المعيشي ''الكونطربوند'' , على مستوى المعبر الحدودي تاراخال المؤدي إلى مدينة سبتة السليبة اليوم الأربعاء، لإصابات متفاوتة الخطورة بعدما انهار عليهم جزء من

شوف تيفي: ع.ف

تعرضت خمس نسوة مغربيات ينشطن في مجال التهريب المعيشي "الكونطربوند" , على مستوى المعبر الحدودي تاراخال المؤدي إلى مدينة سبتة السليبة اليوم الأربعاء، لإصابات متفاوتة الخطورة بعدما انهار عليهم جزء من المعبر الحدودي .
و ذكرت مصادر لـ"شوف تيفي" أنه تم نقل المصابات لمستشفى المدينة على الفور قصد تلقي العلاجات الأولية، بعدما كن من بين ضحايا انهيار في الجانب المغربي للمعبر الحدودي.
و كان مسؤولون إسبان قد أكدوا في وقت سابق أن الحادث وقع في الجانب المغربي، في وقت سجل فيه في منطقة سبتة ، وتحديداً معبر “تاراخال 2″ مشاكل مرتبطة بالنظام، مبرزاً أنه تم توزيع 1800 بطاقة عبور من أجل تسهيل عملية الولوج والعودة .
و أضافت ذات المصادر أن المعبر الحدودي شهد صباح اليوم الأربعاء اكتظاظاً بالنظر إلى العدد الكبير من السيارات التي تواجدت بالمعبر، سواء المتوجهة نحو سبتة أو الفنيدق.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الكونطربوند مسؤولون اسبان شوف تيفي مستشفى المدينة سبتة

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