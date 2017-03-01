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عاجــــــل:وفاة رجل خمسيني أثناء عبوره السكة الحديدية من ممر غير محروس بسلا

بتاريــخ : 20 أبريل 2017 / 00:23 عاجــــــل:وفاة رجل خمسيني أثناء عبوره السكة الحديدية من ممر غير محروس بسلا | حوادث و حقوق
عاجــــــل:وفاة رجل خمسيني أثناء عبوره السكة الحديدية من ممر غير محروس بسلا
لقي شخص في عقده الخامس، يومه الأربعاء بمدينة سلا، حتفه دهسا، أثناء عبوره خط السكة الحديدية من ممر غير محروس، حسب ما علم لدى السلطات المحلية بسلا.

شوف تيفي:و م ع

لقي شخص في عقده الخامس، يومه الأربعاء بمدينة سلا، حتفه دهسا، أثناء عبوره خط السكة الحديدية من ممر غير محروس، حسب ما علم لدى السلطات المحلية بسلا.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذا الحادث وقع على مستوى النقطة الكيلومترية 20 بحي بطانة، عندما تعرض شخص في الخمسين من عمره كان يهم بعبور السكة الحديدية عبر ممر غير محروس، لدهس قطار للمسافرين كان قادما من مدينة القنيطرة في اتجاه مدينة الرباط .

وأضافت المصادر أنه تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بسلا، والعمل على
استئناف حركة سير القطارات بشكل عادي.

 

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