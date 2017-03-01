عاجل:انفجار عبوة ناسفة يهز العاصمة اليونانية ﻿

شوف تيفي: رويترز
قالت الشرطة اليونانية إن عبوة ناسفة صغيرة انفجرت أمام مبنى يضم مقر مصرف يوروبنك بوسط أثينا ليلة يومه الأربعاء مما ألحق أضرارا بمدخله وتسبب في تحطم بعض النوافذ دون إصابة أحد بسوء.
وقال مسؤول بالشرطة "الانفجار ألحق أضرارا بالمدخل وهشم بعض النوافد". وأضاف أن بعض المباني القريبة لحقت بها أضرار بسيطة.
وكانت الشرطة قد طوقت معظم الشوارع في المنطقة المحيطة بالمكان بعد مكالمة هاتفية تحذيرية بشبكة إخبارية محلية.
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