عاجل و بالصورة.. هذه هي السيدة اللي حصلوها كاتصور لعيالات فحمام شعبي فكازا باش تصيفطهم لسعودي ﻿

شوف تيفي:
حصلت "شوف تيفي" يومه الأربعاء،على صورة حصرية للسيدة التي تدعى "سعاد" و التي تم توقيفها داخل حمام شعبي بحي مولاي رشيد و هي متلبسة بتصوير نساء عاريات قصد إرسالهن إلى مواطن سعودي.
و تعود تفاصيل الواقعة كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" بعدما ضبط المشرفات على الحمام "كسالات" سيدة مطلقة تبلغ من العمر 40 سنة و هي تحاول تصوير سيدات عاريات بحمام مولاي رشيد المسيرة 2 و تضع النقاب.
و بعد محاصرتها، تم توقيف السيدة و هي أم مطلقة من طرف الشرطة القضائية بمنطقة مولاي رشيد.
و بعد التحقيق معها تبين أن المدعوة حسناء كانت تُصور النساء بهدف إرسال صورهن إلى سعودي مقيم في المغرب أوهمها أنه سيوفر لها عمل قار بالسعودية كطباخة.
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